"Любая грандиозная идея начинается с наброска". Как в БНТУ готовят будущих архитекторов страны

Сегодня на факультете обучается порядка 800 студентов, и за право получить образование здесь идет серьезная конкуренция. Средний балл поступающих традиционно держится на уровне от 8,5 до 9 и выше, а балл успеваемости на самом факультете в среднем составляет 8,3, что является одним из лучших показателей среди всех факультетов БНТУ. Подготовка ведется по двум специальностям: "архитектура" и "архитектурный дизайн"."Подготовка по специальности "архитектура" осуществляется в двух форматах. Это непрерывное шестилетнее обучение, а также сокращенная четырехлетняя программа для ребят, поступающих на базе профильных колледжей. В обоих случаях наши студенты завершают обучение в статусе магистров архитектуры", - рассказала Наталья Шуляковская.Интерес к белорусской архитектурной школе растет и за пределами страны: на факультете обучаются представители более 18 государств. Большой популярностью пользуется англоязычная магистратура, где активно учатся граждане КНР."Мы всегда стараемся создать для иностранных ребят максимально комфортные условия, - поделилась представитель факультета. - Они обучаются в единых группах с белорусскими студентами. В их учебном процессе нет никаких отличий: вместе ходим на экскурсии, устраиваем пленэры, чтобы они быстрее проходили адаптацию, знакомились с нашей культурой и становились частью нашего общества. Многие иностранные выпускники впоследствии проявляют желание остаться жить и работать в Беларуси".Говоря о составе студентов, замдекана обратила внимание на интересную тенденцию: современная белорусская архитектура отчетливо приобрела женское лицо: "Из 140 человек, поступивших на первый курс в этом году, только 13 белорусских парней. В этом плане девочки оказываются более усидчивыми, набирают более высокие баллы и успешнее проходят творческий конкурс. При этом нас очень радует рост целевого набора: предприятия активно выдают направления, и это гарантирует молодым специалистам достойное первое рабочее место".Практикоориентированность - ключевой принцип работы факультета. После каждого курса студенты проходят практику: от ручных обмеров малых архитектурных форм и классических пленэров до работы на производствах и в проектных институтах.Факультет тесно сотрудничает с 28 организациями - заказчиками кадров. Будущие зодчие регулярно привлекаются к решению реальных государственных и городских задач. На счету студентов БНТУ - разработка 27 вариантов концепции здания посольства Беларуси в КНР, проектирование набережной в Несвиже, участие в благоустройстве дворов и создании муралов в рамках "Минской смены", а также многолетняя помощь в реставрации Любчанского замка.Как подчеркнула Наталья Шуляковская, несмотря на обилие компьютерных программ и активное внедрение искусственного интеллекта, базой для будущего архитектора остается ручная графика: "Изначально мы учим ребят правильно держать карандаш. Рука архитектора - это прямое развитие его мозга. Никакая компьютерная программа и мышка не научат мыслить творчески. Любая грандиозная идея профессионала всегда начинается с небольшого наброска от руки".Особое место в системе подготовки занимает непрерывное получение образования и привлечение выпускников колледжей. Яркий пример - студент второго курса специальности "архитектура" Владислав Кашковский. Молодой человек решил стать архитектором еще в школьные годы. Окончив Минский государственный архитектурно-строительный колледж, успел поработать техником-проектировщиком в УП "Минскпроект", но быстро понял, что для движения вперед необходимо высшее образование."В колледже не было многих моментов, например архитектурной физики, понимания акустики, расчетов конструкций и эргономики. Дизайн - это прежде всего эстетика, а архитектор обязан выдерживать три главных классических принципа: польза, прочность и красота. Здание должно быть не просто красивым, оно должно быть устойчивым, безопасным и экономически оправданным", - поделился студент.За это время Владислав уже громко заявил о себе в профессиональной среде. Он является троекратным победителем городского проекта по выявлению и поддержке молодежных инициатив "Минская смена". Проект его команды "Сад вершаў" завоевал Гран-при конкурса в 2024 году и сейчас радует жителей и гостей столицы. Но последним главным достижением молодого человека стала победа в конкурсе концепций нового здания Национального музея Беларуси. Идея студента легла в основу проекта крупного культурного объекта на ул.Орловской в Минске, который уже готовится к открытию."Когда я прихожу на площадку своего реализованного проекта и слышу позитивные отзывы жителей - это непередаваемые чувства, - признался Владислав Кашковский. - Что касается музея, то разработать победившую концепцию было огромной честью. Но моя главная цель - пройти весь путь до конца, окончить университет, вернуться в проектную организацию и вырасти до главного архитектора проекта. Настоящий архитектор - это тот, кто ведет объект от первой мысленной искры до сдачи в эксплуатацию. И моя цель - в совершенстве овладеть каждым этапом профессии на благо своей страны".В праздничный день заместитель декана отметила, что главная задача педагогов - воспитать не просто грамотных техников, а патриотов и созидателей, чувствующих ответственность за будущее страны. "Архитектура - это не просто застывшая музыка, это комфортная среда, которую создаем мы сами. Наши ребята за годы учебы объезжают всю Беларусь, проектируют развитие малых городов и макетируют их будущее, - подчеркнула Наталья Шуляковская. - Архитектура становится для наших студентов образом жизни, и мы гордимся тем, что их смелые, живые идеи делают нашу родину красивее и уютнее".Полина ТОЛКАЧ,Фото БЕЛТА, пресс-центра БНТУ и героя публикации,БЕЛТА.-0-