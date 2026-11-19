19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие площади борщевика Сосновского и золотарника канадского предстоит обработать в 2027 году, рассказала на пресс-конференции консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Стасюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.Елена Стасюкевич напомнила, что к наиболее опасным инвазивным растениям относятся золотарник канадский и борщевик Сосновского. "Распространение борщевика приводит к полной деформации естественных экосистем и вытеснению местных видов флоры. Попадая на открытые участки, это растение формирует плотные заросли, в которых полностью подавляется рост аборигенных луговых и лесных трав. В результате разрушаются привычные места обитания насекомых, птиц, мелких животных, что наносит невосполнимый ущерб биологическому разнообразию региона. Золотарник канадский выделяет в почву особые ингибиторы, которые тормозят рост других растений. Захваченные им луга и пастбища полностью теряют свою кормовую ценность. Кроме этого, борщевик содержит токсичные вещества. При попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света они вызывают тяжелые и долгие фотохимические ожоги", - пояснила она.Сложность также возникает и в борьбе с инвазивными растениями. Одно растение борщевика Сосновского может дать до 20 тыс. семян, которые сохраняют свою всхожесть в течение нескольких лет. В то же время золотарник канадский распространяется не только семенами (одно растение может дать около 100 тыс. семян), но и мощными корневищами, что требует многолетней систематической работы по его искоренению.В этом году мероприятия по регулированию распространения борщевика Сосновского и золотарника канадского проведены на всей зафиксированной их площади. В частности, работы по борьбе с борщевиком Сосновского проведены на площади свыше 6149 га. В работе были использованы такие методы, как скашивание, перепашка, химический метод в этом периоде преобладал. "Его использовали на 97% площади от всей занимаемой борщевиком Сосновского. Также имел место комбинированный метод. В борьбе с золотарником канадским на площади свыше 21,8 тыс. га в работе также использовались указанные методы. В данном периоде преобладал метод скашивания. Он использовался на 80% площади произрастания этого вида растений", - пояснила Елена Стасюкевич.В ходе ежегодной инвентаризации, проходящей после проведения мероприятий по регулированию численности распространения этих растений, оценивается их эффективность, а также выявляются или не выявляются новые места произрастания. В этом году при инвентаризации территориальными органами Минприроды во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными органами, а также вместе с землепользователями проведены обследования территорий районов страны. "По итогам инвентаризации было установлено, что полностью ликвидировано 705 мест на общей площади 576 га борщевика Сосновского и 1548 мест на общей площади 5,9 тыс. га золотарника канадского. К сожалению, были выявлены также новые места произрастания этих растений. Выявлено около 1,4 тыс. мест произрастания борщевика на общей площади около 513 га и около 4 тыс. мест произрастания золотарника на общей площади 8,3 тыс. га", - обратила внимание представитель Минприроды.Согласно результатам инвентаризации установлено, что наиболее подвержены инвазии сельскохозяйственные угодья, земли общего пользования населенных пунктов и лесные массивы. Основной причиной сохранения значительных площадей распространения этих растений является большой запас семян в почве, из-за чего их полное уничтожение невозможно осуществить за 3-5 лет. Кроме того, она указала на невыполнение землепользователями требований по борьбе с инвазивными видами как можно раньше. Для борщевика оптимальным сроком является май, а для золотарника канадского - июнь, при этом высота растений не должна превышать 30-50 см. Ключевым методом борьбы с борщевиком и другими инвазивными растениями является недопущение их цветения.Елена Стасюкевич подчеркнула, что в 2027 году работы по борьбе с инвазивными растениями продолжены. Площадь, подлежащая регулированию, для борщевика Сосновского составляет 6086 га, для золотарника канадского - свыше 24 тыс. га.-0-