Life запустил первый тариф с безлимитом интернета и подпиской Okko

Цифровой оператор Life первым на телеком-рынке объединил мобильный интернет и подписку на онлайн-кинотеатр Okko в новом тарифе "Безлимит Премиум". Больше не нужно делить бюджет на связь и развлечения - теперь это единое решение, где все продумано для комфорта абонентов.
Главное преимущество - не нужно искать Wi‑Fi и следить за трафиком. Пользуйтесь интернетом дома, в дороге, на даче - там, где удобно вам. Включайте Okko и смотрите любимый контент без ограничений!
Что включает тариф
- Безлимитный интернет. Первые 150 ГБ без ограничений, далее - безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Для новых абонентов действует акция - полный безлимит интернета бесплатно на 6 месяцев.
- Бесплатная раздача трафика. Можно без доплат делиться интернетом - для ноутбуков, планшетов и других гаджетов.
- Подписка Okko - ваш билет в мир большого кино и спорта. Смотрите в онлайн-кинотеатре тысячи фильмов и сериалов в высоком качестве, включая эксклюзивные премьеры и культовые хиты.
Стоимость тарифа - 39,9 руб/мес.
- Безлимитный интернет и Okko в одном тарифе - это ответ на запрос абонентов, для которых важны простота и удобство. Теперь не придется отдельно искать и подключать подписку, оплачивать ее и следить за остатком трафика, - отмечают в Life.
Life делает ставку на создание комплексных продуктов, объединяющих сразу несколько востребованных сервисов. Развитие экосистемы позволяет абонентам получать больше пользы без лишних действий - в одном тарифе, одном приложении и с единым управлением.
Подключить "Безлимит Премиум" можно здесь.