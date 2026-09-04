Личные данные в обмен на скидки? Белорусы стали бережнее относиться к защите персональных данных

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали бережнее относиться к защите своих персональных данных, сообщил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.В текущем году центр заказывал проведение социологического исследования о восприятии гражданами и организациями тематики защиты персональных данных. Граждане, как и во время аналогичного исследования в 2022 году, показали, что осознают значимость личной информации и необходимость ее защиты. Только 2% (по прошлому исследованию - 3%) отрицают какое бы то ни было значение своих персональных данных, отметил директор центра.Выросла доля людей, которые считают, что персональные данные можно защитить. Если в 2022 году только 45% граждан считали, что персональные данные могут быть защищены с учетом технических средств, условий, с которыми приходится сталкиваться, то сегодня около 80% считают, что можно влиять на эти процессы, а личные данные могут быть надежным образом защищены.Кроме того, изменился процент людей, которые готовы предоставлять личные данные в обмен на небольшие бонусы, скидки в магазинах. "Количество людей в 2022 году, которые не готовы были давать данные торговым сетям, организациям в обмен на скидки, было 25%, сегодня - около 60%. То есть люди стали более бережно относиться к своей информации и более требовательно к организациям, которые должны персональные данные защитить", - сказал Андрей Гаев.По его словам, в целом можно констатировать, что нормы закона о защите персональных данных восприняты и гражданами, и бизнесом. Они не привнесли какой бы то ни было дополнительной нагрузки и при надлежащем исполнении обеспечивают должный уровень защиты личных данных.Вместе с тем с учетом практики применения национального законодательства подготовлен и внесен в Совет Министров законопроект, который корректирует законодательство в этой сфере. Этому предшествовала значительная работа по подготовке соответствующих предложений. В 2024 году Национальный центр защиты персональных данных, а в прошлом году Национальный центр законодательства и правовой информации проводили мониторинги применения закона.-0-