Льготы, кредиты и регионы: как в Беларуси помогают гражданам решить жилищный вопрос

Многодетные семьи также имеют право на финансовую поддержку на погашение задолженности по полученным кредитам. "Кроме того, семьи с детьми, являющиеся получателями пособия по уходу за ребенком до трех лет, имеют право на отсрочку в выплате задолженности по кредиту. Также многодетные семьи имеют право на получение семейного капитала и его досрочное использование для улучшения жилищных условий, погашения задолженности по полученным кредитам/займам", - уточнила Лариса Сороко.-0-