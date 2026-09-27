Льготы, кредиты и регионы: как в Беларуси помогают гражданам решить жилищный вопрос

Быстрее квадратными метрами можно обзавестись в малых городах и сельской местности. Там участки под жилищное строительство осваиваются оперативно, в том числе под индивидуальные жилые дома. В других населенных пунктах принимаются меры по направлению семей в течение года после постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако некоторые остаются состоять в очереди из-за отказа от предложенных им вариантов. Кого-то может не устраивать район, планировка квартиры, стоимость жилья. Другие ожидают получения земельного участка для строительства индивидуального дома. Это происходит не так быстро, как в сельских населенных пунктах, районных центрах и малых городах.
В целом в Беларуси сокращается очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, в 2023 году в республике на учете состояли 569 тыс. семей, из них 36,5 тыс. многодетных. На 1 января этого года было 561,5 тыс., из них 33,5 тыс. многодетных.
"Существует уникальная система поддержки граждан при улучшении жилищных условий. Прежде всего это касается многодетных семей. Они имеют право на получение льготных кредитов или одноразовых субсидий на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений. Льготные кредиты предоставляются многодетным семьям во внеочередном порядке на срок до 40 лет под 1% годовых. Для сравнения: для иных категорий это 20 лет и, как правило, 5% годовых. Кроме того, льготный кредит предоставляется в размере, составляющем 100% от нормированного размера господдержки. Для иных категорий граждан - 90% от такого норматива", - рассказала консультант главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Лариса Сороко.
Многодетные семьи также имеют право на финансовую поддержку на погашение задолженности по полученным кредитам. "Кроме того, семьи с детьми, являющиеся получателями пособия по уходу за ребенком до трех лет, имеют право на отсрочку в выплате задолженности по кредиту. Также многодетные семьи имеют право на получение семейного капитала и его досрочное использование для улучшения жилищных условий, погашения задолженности по полученным кредитам/займам", - уточнила Лариса Сороко.-0-
Скриншот видео телеканала СТВ