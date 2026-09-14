Лето не сдается? В середине сентября воздух в Беларуси прогреется до +26°С

В ближайшие двое суток (15-16 сентября) при повышенном фоне атмосферного давления существенных осадков по стране не ожидается, лишь во вторник местами при прохождении малоактивных фронтальных разделов прогнозируются небольшие дожди. "Наряду с этим, вследствие адвекции воздушной массы с юго-запада Европы, ночные минимумы будут колебаться от 3 до 13 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от 18 до 26 градусов. 17-18 сентября, в четверг и пятницу, территория Беларуси в основном будет находиться в циклонической циркуляции. В результате чего атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят дожди в большинстве районов страны, местами не исключены грозы. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать более прохладный воздух, температурный фон станет понижаться и на середину дня 18 сентября не превысит 14-20 градусов. 19-20 сентября (суббота и воскресенье) под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в воздушной массе южных широт, прогнозируется умеренно теплая с локальными кратковременными дождями погода. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы", - отметили синоптики.
Во вторник ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, местами - плюс 3-5. Днем будет 18-23 градуса выше нуля.
В среду, 16 сентября, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла, местами - до плюс 13. Днем будет от плюс 18 градусов по северо-востоку до плюс 26 градусов по западу.
В четверг, 17 сентября, ночью местами по западу и северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в некоторых районах прогремят грозы. Ночью и утром местами вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по юго-востоку до плюс 15 градусов по западу. Днем будет от плюс 14 градусов по северо-западу до плюс 27 градусов по юго-востоку.
В пятницу, 18 сентября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла, днем - плюс 14-20.
В субботу, 19 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых районах - грозы. Ночью и утром в южных и юго-восточных районах местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем будет 15-22 градуса выше нуля.
В воскресенье, 20 сентября, в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ночью и утром в южных и юго-восточных районах местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - плюс 16-23.
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