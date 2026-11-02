Лесхозы Беларуси за неделю убрали почти 2 тыс. га буреломов и сухих деревьев 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы продолжают разработку буреломов и усыхающих насаждений. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.



Только за прошлую неделю лесохозяйственные учреждения разработали 1,9 тыс. га пострадавших от непогоды и последствий изменения климата деревьев. Общий объем заготовленной на пострадавших участках древесины составил 210 тыс. кубометров. В том числе сплошными санрубками пройдено 563 га, на которых заготовлено 186 тыс. кубометров древесины.



"Приоритетное внимание уделялось разработке ветровально-буреломных насаждений. За прошлую неделю такие участки разработаны на площади свыше 1 тыс. га, в том числе на 366 га проведены сплошные санитарные рубки", - рассказали в пресс-службе.



Заготовленная древесина реализуется потребителям и вовлекается в оборот.-0-