



В случае если у гражданина есть топливная книжка, дающая льготы, ее необходимо будет лично предъявить в лесхозе (для отметки).





Цены у лесхозов на пеллеты фиксированные. Стоимость одной тонны у лесхозов-производителей - 210 рублей (без учета доставки), для владельцев топливных книжек - 50 рублей (до 3,6 т). Если продукция приобретается у лесхозов, не имеющих собственного производства, в стоимость включаются также затраты по доставке топливных гранул от ближайшего лесхоза-производителя. Гражданину при этом дополнительных действий совершать не требуется, пояснили в ведомстве.





К слову, первая онлайн-заявка на пеллеты уже поступила. Гражданин заказал 5 т пеллет через телеграм-бот в Сморгонском опытном лесхозе.





Расширение возможностей онлайн-торговли при этом не отменяет классических способов приобретения продукции для отопления - на торговых площадках "Лесной домик" и через обращения непосредственно в лесхозы.





Минлесхоз отдельно обращает внимание, что цены у других производителей и продавцов пеллет (организаций частной формы собственности) могут отличаться от стоимости продукции у государственных лесхозов.-0-

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси лесхозы начали торговлю пеллетами онлайн. Белорусам предложат как платную услугу доставки, так и возможность самовывоза продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.