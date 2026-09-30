30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.



Первые осенние культуры уже создали в лесхозах Витебской и Могилевской областей. Восстановлено 30 га.



Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. Общими усилиями лесные культуры дополнены уже на 735 га.



В Минлесхозе напомнили, что основные объемы лесовосстановления делают весной, а осенью, как правило, сосредоточены на дополнении созданных ранее лесных культур.



Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции "Дай лесу новае жыццё!" пройдет с 17 по 24 октября. Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений.-0-