30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Первые осенние культуры уже создали в лесхозах Витебской и Могилевской областей. Восстановлено 30 га.
Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. Общими усилиями лесные культуры дополнены уже на 735 га.
В Минлесхозе напомнили, что основные объемы лесовосстановления делают весной, а осенью, как правило, сосредоточены на дополнении созданных ранее лесных культур.
Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции "Дай лесу новае жыццё!" пройдет с 17 по 24 октября. Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений.-0-
Общество
30 сентября 2026, 10:14
Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды
Пресс-конференция о предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период пройдет сегодня в БЕЛТА
Главное
Топ-новости
Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды
Пресс-конференция о предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период пройдет сегодня в БЕЛТА
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
С нами интереснее