Лес, цемент и форель. Чем богат Костюковичский район, где пройдет День белорусской письменности





Вначале журналисты и блогеры познакомились с Костюковичским лесхозом, который в этом году отмечает 90-летний юбилей. Здесь выращивают, производят и охраняют лес. "В цеху деревообработки мы производим пиломатериалы, которые поставляем как на внутренний рынок, так и на экспорт в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Россию. В Китай пиломатериалы мы поставляем контейнерами, в Россию - автомобильным транспортом, в Узбекистан и Таджикистан - железнодорожным транспортом", - рассказал директор Костюковичского лесхоза Алексей Куделко.

У лесхоза есть своя пасека, которая помогает собирать натуральный мед. Также здесь заготавливают березовый сок. Кроме того, каждый желающий может абсолютно бесплатно посетить экологическую тропу. Закладывать ее начали в 2002 году, благоустройство выполнили в 2018-м. Это возможность для детей ближе познакомиться с животными и растениями, которые обитают в наших лесах. На тропе представлены различные виды деревьев и кустарников, все оборудовано лавочками и беседками для отдыха. Видны и таблички с описаниями растений, чтобы любые посетители могли без посторонней помощи провести для себя экскурсию. Есть много интересной информации как для взрослых, так и для детей. У лесхоза есть своя пасека, которая помогает собирать натуральный мед. Также здесь заготавливают березовый сок. Кроме того, каждый желающий может абсолютно бесплатно посетить экологическую тропу. Закладывать ее начали в 2002 году, благоустройство выполнили в 2018-м. Это возможность для детей ближе познакомиться с животными и растениями, которые обитают в наших лесах. На тропе представлены различные виды деревьев и кустарников, все оборудовано лавочками и беседками для отдыха. Видны и таблички с описаниями растений, чтобы любые посетители могли без посторонней помощи провести для себя экскурсию. Есть много интересной информации как для взрослых, так и для детей.

Главный лесничий Костюковичского лесхоза Артем Романенко подчеркнул, что тема экологического туризма не нова, но очень актуальна в последнее время, ведь это помогает продвигать правильные идеи молодежи. Сегодня лесхоз много участвует в образовательных мероприятиях. В районе имеется школьное и дошкольное лесничество, то есть активно проводится работа по экологическому воспитанию подрастающих поколений. Главный лесничий Костюковичского лесхоза Артем Романенко подчеркнул, что тема экологического туризма не нова, но очень актуальна в последнее время, ведь это помогает продвигать правильные идеи молодежи. Сегодня лесхоз много участвует в образовательных мероприятиях. В районе имеется школьное и дошкольное лесничество, то есть активно проводится работа по экологическому воспитанию подрастающих поколений.

Участники школьного и дошкольного лесничеств радушно встретили гостей и сопровождали их на протяжении всей прогулки, рассказывая о богатстве лесхоза и своей работе. Они также загадали гостям загадки, которые помогли проверить их знания о дарах леса и правилах безопасности. Участники школьного и дошкольного лесничеств радушно встретили гостей и сопровождали их на протяжении всей прогулки, рассказывая о богатстве лесхоза и своей работе. Они также загадали гостям загадки, которые помогли проверить их знания о дарах леса и правилах безопасности.

"Если вы пойдете в лес, то первым увидите квартальный столб. Это своеобразная граница леса, полей и лугов. Зная, где он расположен, если вы вдруг заблудитесь, то можете позвонить в экстренную службу МЧС, и они легко определят, где вы", - пояснил Артем Романенко. "Если вы пойдете в лес, то первым увидите квартальный столб. Это своеобразная граница леса, полей и лугов. Зная, где он расположен, если вы вдруг заблудитесь, то можете позвонить в экстренную службу МЧС, и они легко определят, где вы", - пояснил Артем Романенко.

При этом всегда очень важно соблюдать простые правила: не сорить, оставлять после себя чистоту, не разводить костры, не допускать порчу деревьев и кустарников, не сходить с тропы, не вредить лесной флоре и фауне, не создавать для растений и животных негативные, неблагоприятные условия. При этом всегда очень важно соблюдать простые правила: не сорить, оставлять после себя чистоту, не разводить костры, не допускать порчу деревьев и кустарников, не сходить с тропы, не вредить лесной флоре и фауне, не создавать для растений и животных негативные, неблагоприятные условия.





Гости лесхоза не только вспомнили правила поведения в лесу, но прошлись босиком по дорожке из различных лесных пород, разгадали загадки и угостились местным медом с ароматным травяным чаем.





Следующей точкой маршрута стал карьер "Высокое", который поразил своими размерами и напомнил настоящий каньон. Сырье, которое добывается здесь, служит базой для Белорусского цементного завода.

По словам начальника горного цеха Николая Казака, разработка карьера началась в 1987 году, а в эксплуатацию он был введен в 1996. Общая площадь горного отвода для добычи полезного ископаемого составляет 490 га, из которых уже 150 отработано. Производительность карьера составляет 1 млн 800 тыс. т сырья в год. Балансовые запасы месторождения - порядка 70 млн т, что обеспечит работу карьера и поставку сырья в течение 40 лет. По словам начальника горного цеха Николая Казака, разработка карьера началась в 1987 году, а в эксплуатацию он был введен в 1996. Общая площадь горного отвода для добычи полезного ископаемого составляет 490 га, из которых уже 150 отработано. Производительность карьера составляет 1 млн 800 тыс. т сырья в год. Балансовые запасы месторождения - порядка 70 млн т, что обеспечит работу карьера и поставку сырья в течение 40 лет.





Посетив карьер, журналисты не могли обойти стороной и сам Белорусский цементный завод, который работает с 1996 года. Заместитель главного технолога Алеся Колядко рассказала, что в те времена впервые в мировой практике был внедрен сухой способ производства цемента из высоковлажных мергелей, что позволило ускорить процесс производства и сделать его более экономным. Этого способа придерживаются на заводе и сегодня. Белорусский цементный завод - один из трех в республике, который работает полностью на своем сырье.

"На этот день наша производственная мощность составляет 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год. Ассортимент продукции очень широкий. Мы выпускаем 21 марку цемента: от универсальных, общестроительных, бездобавочных цементов до специальных сульфатостойких и тампонажных цементов", - добавила она. "На этот день наша производственная мощность составляет 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год. Ассортимент продукции очень широкий. Мы выпускаем 21 марку цемента: от универсальных, общестроительных, бездобавочных цементов до специальных сульфатостойких и тампонажных цементов", - добавила она.





По словам эксперта, здесь постоянно ведутся исследовательские работы по улучшению качества, применению новых добавок и сырьевых компонентов, проводится анализ состава сырья в процессе производства, модернизируются и совершенствуются технологии, что помогает двигаться в четко заданном режиме и не сбавлять обороты.





В состав предприятия входит и испытательная лаборатория, разделенная на семь участков, каждый из которых выполняет специфические функции. Среди них - два участка по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива, аналитическая лаборатория и лаборатория физико-механических испытаний.

Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина рассказала, что основная функция заключается в контроле качества материалов и готовой продукции. Трудятся здесь 55 человек. В основном это женский коллектив, в нем всего 3 мужчины, 14 человек - инженерно-технические работники, а остальные 41 - лаборанты, которые представлены тремя направлениями: лаборант химического анализа, лаборант физико-механических испытаний и лаборант рентгеноспектрального анализа. Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина рассказала, что основная функция заключается в контроле качества материалов и готовой продукции. Трудятся здесь 55 человек. В основном это женский коллектив, в нем всего 3 мужчины, 14 человек - инженерно-технические работники, а остальные 41 - лаборанты, которые представлены тремя направлениями: лаборант химического анализа, лаборант физико-механических испытаний и лаборант рентгеноспектрального анализа.





"Большинство участков лаборатории работает по сменному режиму. Мы имеем аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации Беларуси, поэтому технически компетентны и можем выполнять испытания в соответствии с заявленной областью аккредитации. Продукция отгружается на внутренний рынок и рынки Российской Федерации", - заметила Наталья Мурашкина.





Удивляют Костюковичи и своим рыбным хозяйством. На участок по выращиванию рыб ценных пород ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" поступают мальки от 5 до 30 г. В течение 11 месяцев они выращивается до товарной рыбы весом плюс один кг.

Начальник участка по выращиванию рыб ценных пород №3 "Высокое" ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" Михаил Зайцев подчеркнул, что реализация рыбы идет хорошо как внутри страны, так и в России. Люди покупают товар, остаются довольны и в дальнейшем сотрудничают с хозяйством. В Беларуси в основном покупают охлажденную и переработанную продукцию, в России - живую рыбу для дальнейшего выращивания. Начальник участка по выращиванию рыб ценных пород №3 "Высокое" ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" Михаил Зайцев подчеркнул, что реализация рыбы идет хорошо как внутри страны, так и в России. Люди покупают товар, остаются довольны и в дальнейшем сотрудничают с хозяйством. В Беларуси в основном покупают охлажденную и переработанную продукцию, в России - живую рыбу для дальнейшего выращивания.





По его словам, цех постоянно работает на 100% и старается всегда вырастить еще больше рыбы. Так, в прошлом году на этом участке выросло 187 т рыбы, а цель на этот год - 200 т. На объемы и скорость роста влияют разные факторы, среди которых температура воды и усвояемость корма.

"Мы построили дополнительные участки, на которых будет производиться такая же рыба, а Институт рыбного хозяйства разработал для нас корм. Белорусские технологи стараются сделать корм не хуже, чем за границей. Надеюсь, что у них получится", - подытожил Михаил Зайцев.



Фото Олега ФОЙНИЦКОГО

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