6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Борчук 5 ноября принял участие в церемонии передачи кубинской стороне белорусской гуманитарной помощи, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение.
Гуманитарный груз предназначен Детской клинической больнице и Центру детской кардиологии William Soler.
Виталий Борчук выступил перед собравшимися по случаю передачи белорусской гуманитарной помощи, включающей около 70 000 упаковок лекарственных препаратов и 30 т сухого молока.
На церемонии присутствовали первый заместитель министра здравоохранения Кубы Таня Маргарита Крус Эрнандес, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, сопредседатель белорусско-кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Карлос Луис Хорхе Мендес, а также руководство и сотрудники медицинских учреждений, официальные представители министерств.
Кубинская сторона выразила глубокую признательность братской Беларуси за данный жест солидарности, отметив важность и своевременность в условиях непростой социально-экономической ситуации на Кубе и острой необходимости оказания помощи детям с заболеваниями.-0-
Общество
06 ноября 2026, 12:36
Лекарства и сухое молоко. Беларусь передала гуманитарную помощь Кубе
Фото МИД
Новости рубрики Общество
"Украина становится сговорчивее перед зимой". Тенденции по переговорам разъяснил политический обозреватель
Главное
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
"Украина становится сговорчивее перед зимой". Тенденции по переговорам разъяснил политический обозреватель
Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
В Беларуси создадут 15 новых центров раннего вмешательства для помощи детям с особенностями развития
"Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
"Дома скучно - здесь интересно". Как проводят каникулы дети в столичной 10-й гимназии и центре "Ранак"
С нами интереснее