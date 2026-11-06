Лекарства и сухое молоко. Беларусь передала гуманитарную помощь Кубе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Борчук 5 ноября принял участие в церемонии передачи кубинской стороне белорусской гуманитарной помощи, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение.



Гуманитарный груз предназначен Детской клинической больнице и Центру детской кардиологии William Soler.



Виталий Борчук выступил перед собравшимися по случаю передачи белорусской гуманитарной помощи, включающей около 70 000 упаковок лекарственных препаратов и 30 т сухого молока.



На церемонии присутствовали первый заместитель министра здравоохранения Кубы Таня Маргарита Крус Эрнандес, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, сопредседатель белорусско-кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Карлос Луис Хорхе Мендес, а также руководство и сотрудники медицинских учреждений, официальные представители министерств.



Кубинская сторона выразила глубокую признательность братской Беларуси за данный жест солидарности, отметив важность и своевременность в условиях непростой социально-экономической ситуации на Кубе и острой необходимости оказания помощи детям с заболеваниями.-0-