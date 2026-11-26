26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре "Кардиология" освоили инновационный метод лечения сложных нарушений ритма сердца - криобаллонную аблацию. Современное медицинское оборудование белорусским врачам безвозмездно передали партнеры из Китая, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий отделом аритмологии РНПЦ "Кардиология" Дмитрий Гончарик, сообщает БЕЛТА.
Поставки оборудования стали возможны благодаря инициативе члена Совета Республики Национального собрания Дмитрия Баскова и поддержке посольства Китайской Народной Республики в Беларуси.
Новая система предназначена для проведения криобаллонной аблации. Как поясняют специалисты, с помощью экстремально низких температур врачи точечно замораживают проблемные участки сердечной ткани, которые вызывают опасные сбои в ритме. Особенность оборудования - наличие сразу шести датчиков на поверхности баллона, которые в реальном времени контролируют температуру и позволяют хирургу видеть детальную картину операции. Это значительно сокращает время вмешательства и снижает общую нагрузку на организм пациента.
"Мы очень рады тому, что у нас появился еще один новый высококачественный инструмент для лечения огромного количества пациентов с фибрилляцией предсердий - именно они составляют основной массив наших больных. Это касается и тех, кто уже ожидает операцию, и тех, кто пока, возможно, даже не знает, что с помощью интервенционных методов современной кардиологии эту проблему можно решить раз и навсегда всего одной процедурой аблации. Нам бы хотелось, чтобы все лучшее оборудование, которое есть в мире и способно принести пользу пациентам, присутствовало и в нашей операционной. И вот сегодня мы такую возможность получили", - отметил Дмитрий Гончарик.
Белорусские кардиохирурги уже успешно выполнили первые операции с использованием передовой технологии - пролечены трое пациентов. Специалисты подчеркивают, что внедрение метода сделает высокотехнологичную медицинскую помощь при аритмиях еще более доступной для жителей Беларуси.
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Общество
26 ноября 2026, 22:17
Лечение аритмии точечной заморозкой: в РНПЦ "Кардиология" внедрили новое оборудование из Китая
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