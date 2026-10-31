ЛДПБ переизбрала руководящие органы партии и определила планы на ближайшие годы

В работе съезда приняли участие 700 делегатов от областных, городских, районных партийных организаций. Председателем ЛДПБ с пятилетним сроком полномочий вновь избран Олег Гайдукевич. Также делегаты переизбрали Высший совет, Центральный комитет и Центральную ревизионную комиссию партии. После съезда продолжится работа по формированию региональных структур и кадровым назначениям. В следующем году председатель партии планирует объехать регионы и оценить работу местных организаций.

Одной из тем съезда стало обновление партийной программы. Речь не идет о радикальном пересмотре ее основополагающих принципов. Подчеркивалось, что ЛДПБ не отказывается ни от одного фундаментального принципа своей программы реформирования политической системы, а также никогда не будет выступать за радикальный ее слом.