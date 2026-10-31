ЛДПБ переизбрала руководящие органы партии и определила планы на ближайшие годы

В работе съезда приняли участие 700 делегатов от областных, городских, районных партийных организаций. Председателем ЛДПБ с пятилетним сроком полномочий вновь избран Олег Гайдукевич. Также делегаты переизбрали Высший совет, Центральный комитет и Центральную ревизионную комиссию партии. После съезда продолжится работа по формированию региональных структур и кадровым назначениям. В следующем году председатель партии планирует объехать регионы и оценить работу местных организаций.
Одной из тем съезда стало обновление партийной программы. Речь не идет о радикальном пересмотре ее основополагающих принципов. Подчеркивалось, что ЛДПБ не отказывается ни от одного фундаментального принципа своей программы реформирования политической системы, а также никогда не будет выступать за радикальный ее слом.
Вместе с тем председатель партии высказался за дальнейшее развитие партийного представительства в парламенте. В частности, необходимым считает создание депутатских групп, которые могли бы вырабатывать общую позицию по рассматриваемым вопросам. Партийные объединения в парламенте должны участвовать в обсуждении и представлять альтернативные точки зрения для принятия правильных итоговых решений.
Отдельно на съезде обозначили планы на предстоящие избирательные кампании.
Следующий партийный съезд планируется провести в 2029 году. Его предполагается посвятить выдвижению кандидатов в депутаты всех уровней.
Также на съезде заслушали отчет Центральной ревизионной комиссии о проверках региональных партийных структур. По информации, представленной делегатам, выявленные в ходе проверок нарушения были устранены. Отчет утвердили.
В завершение партийного съезда состоялось награждение активных членов ЛДПБ.-0-
Фото Татьяны Матусевич