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"Лазурный-Ривьера": стартовали продажи коммерческих площадей в "Минск-Мире". Выгода 15% до конца ноября

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 ноября 2026, 08:00

"Лазурный-Ривьера": стартовали продажи коммерческих площадей в "Минск-Мире". Выгода 15% до конца ноября

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" открываются новые возможности для инвесторов и предпринимателей - стартовали продажи коммерческих помещений в готовом современном торгово-административном объекте квартала "Лазурный-Ривьера"! Он окружен уже сданными и полностью заселенными кварталами, что обеспечит бизнесу поток клиентов и покупательскую активность с момента открытия.

До 30 ноября 2026 г. действует специальное предложение - выгода 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.

Покупателям доступна рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода. 
"ЛАЗУРНЫЙ-РИВЬЕРА": АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ ПРИВЛЕКАЕТ КЛИЕНТОВ И РАБОТАЕТ НА ВАШ БРЕНД

Новый торгово-административный комплекс в квартале "Лазурный-Ривьера", расположенный на юго-восточной границе комплекса "Минск-Мир", полностью готов. Благодаря грамотному использованию естественного рельефа местности, здание получило дополнительные полноценные этажи с отдельными входами с уровня земли, а из южной части комплекса открывается прямой выход к парковой зоне реки Лошицы. 

Концепция комплекса создана с акцентом на визуальную выразительность, чтобы каждый визит дарил посетителям яркие и приятные впечатления.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ДЛЯ БИЗНЕСА

Сердце комплекса - впечатляющий трехъярусный атриум, в котором сходятся все пешеходные потоки комплекса. 

Это первоклассное пространство для отдыха и шопинга с высотой потолков до 5,2 метра, финишной дизайнерской отделкой и четырьмя панорамными лифтами. Отражающие поверхности, современный свет и технологичные текстуры делают интерьер не просто красивым, а стильным и фотогеничным. Посетители с удовольствием делают здесь фотографии и делятся ими в социальных сетях.   
Вместительный многоуровневый паркинг на 955 машино-мест

Один из главных страхов покупателей коммерческой недвижимости - отсутствие парковки - здесь полностью решен. В здании расположен надземный открытый паркинг на 955 машино-мест (включая шесть станций для зарядки электромобилей). Дополнительно вдоль улицы Леонида Щемелева предусмотрена гостевая парковка на 84 места и 55 мест со стороны квартала.   

Посетителям без автомобиля будет так же удобно добираться. Объект находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, неподалеку от станции метро "Аэродромная" и пешеходного перехода к микрорайону Лошица. 
Развитая городская среда

В непосредственной близости от территории квартала "Лазурный-Ривьера" размещены жилые дома давно сданных и заселенных кварталов "Западная Европа", "Южная Америка", "Тропические острова", объекты культурно-бытового обслуживания и торгово-развлекательного назначения.
ПРОСТРАНСТВА ПОД РАЗНЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

"Лазурный-Ривьера" предлагает большой и разнообразный выбор для инвесторов и предпринимателей, планирующих запуск или расширение своего дела в оживленном районе.

Предлагаются помещения на -1-м, 1-м и 2-м этажах. Площади варьируются от компактных 17,85 м² (идеально для кофеен, офисов, бьюти-студий или пунктов выдачи) до масштабных пространств до 2080 м² под супермаркеты, рестораны и торговые галереи.
  • Видовые помещения на 1-м этаже: идеальны для ретейла, банков, аптек и общепита - с большими витринами, высотой потолков от 3,15 до 5,2 м и потоком прохожих. 
  • Помещения на 2-м этаже и на цокольном уровне: отличный выбор для офисов, медицинских центров, обучающих классов, студий и сервисных служб.
Пример работающей в комплексе "Минск-Мир" художественной студии

Каждое торгово-административное помещение в комплексе "Минск-Мир" спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:
  • высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов;
  • качественная тепло- и шумоизоляция;
  • центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация;
  • удобные подъездные пути и пандусы перед входом.
Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:

1. Организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов.
2. Сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.

Студия мебели в комплексе "Минск-Мир"

Главное преимущество коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" - развитая инфраструктура и высокая заселенность района. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.
Ресторан в квартале "Хэппи Плэнет"

В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские городки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.
В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса.
Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена внутренней инфраструктурой кварталов и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр и находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall. 
Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.
Привлекательность многофункционального комплекса "Минск-Мир" для коммерческой деятельности - это: 

Готовый и стабильный трафик

Тысячи семей уже живут в кварталах и формируют большой спрос на услуги "у дома". Ваш бизнес не будет ждать открытия района - потенциальные клиенты уже здесь и нуждаются в качественных магазинах, кафе, аптеках и сервисах.
Транспортная доступность
Близость к станциям метро и расположение вдоль крупных транспортных артерий города обеспечивают легкий доступ к вашему объекту не только для жителей, но и для гостей комплекса.

Популярность

Концепция "Минск-Мира" и развитая инфраструктура привлекают сюда активную и платежеспособную аудиторию.
Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Покупателям коммерческих помещений в квартале "Лазурный-Ривьера" доступна рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода. 

До 31 октября 2026 г. действует специальное предложение - выгода 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.
Для получения подробной информации о коммерческих помещениях в квартале "Лазурный-Ривьера" обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.

В других городах Беларуси вас проконсультируют региональные представители компании-застройщика. Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни.

Звоните или приходите в офис застройщика по адресу:

г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст.м. "Восток"), Dana Center.
 "МИНСК-МИР": ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ УСПЕХ!


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