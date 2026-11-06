"Лазурный-Ривьера": стартовали продажи коммерческих площадей в "Минск-Мире". Выгода 15% до конца ноября

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" открываются новые возможности для инвесторов и предпринимателей - стартовали продажи коммерческих помещений в готовом современном торгово-административном объекте квартала "Лазурный-Ривьера"! Он окружен уже сданными и полностью заселенными кварталами, что обеспечит бизнесу поток клиентов и покупательскую активность с момента открытия. Он окружен уже сданными и полностью заселенными кварталами, что обеспечит бизнесу поток клиентов и покупательскую активность с момента открытия.





До 30 ноября 2026 г. действует специальное предложение - выгода 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.





Покупателям доступна рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода.

"ЛАЗУРНЫЙ-РИВЬЕРА": АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ ПРИВЛЕКАЕТ КЛИЕНТОВ И РАБОТАЕТ НА ВАШ БРЕНД





Новый торгово-административный комплекс в квартале "Лазурный-Ривьера", расположенный на юго-восточной границе комплекса "Минск-Мир", полностью готов. Благодаря грамотному использованию естественного рельефа местности, здание получило дополнительные полноценные этажи с отдельными входами с уровня земли, а из южной части комплекса открывается прямой выход к парковой зоне реки Лошицы.





Концепция комплекса создана с акцентом на визуальную выразительность, чтобы каждый визит дарил посетителям яркие и приятные впечатления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ДЛЯ БИЗНЕСА





Сердце комплекса - впечатляющий трехъярусный атриум, в котором сходятся все пешеходные потоки комплекса.





Это первоклассное пространство для отдыха и шопинга с высотой потолков до 5,2 метра, финишной дизайнерской отделкой и четырьмя панорамными лифтами. Отражающие поверхности, современный свет и технологичные текстуры делают интерьер не просто красивым, а стильным и фотогеничным. Посетители с удовольствием делают здесь фотографии и делятся ими в социальных сетях.

Вместительный многоуровневый паркинг на 955 машино-мест





Один из главных страхов покупателей коммерческой недвижимости - отсутствие парковки - здесь полностью решен. В здании расположен надземный открытый паркинг на 955 машино-мест (включая шесть станций для зарядки электромобилей). Дополнительно вдоль улицы Леонида Щемелева предусмотрена гостевая парковка на 84 места и 55 мест со стороны квартала.





Посетителям без автомобиля будет так же удобно добираться. Объект находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, неподалеку от станции метро "Аэродромная" и пешеходного перехода к микрорайону Лошица.

Развитая городская среда





В непосредственной близости от территории квартала "Лазурный-Ривьера" размещены жилые дома давно сданных и заселенных кварталов "Западная Европа", "Южная Америка", "Тропические острова", объекты культурно-бытового обслуживания и торгово-развлекательного назначения.

ПРОСТРАНСТВА ПОД РАЗНЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ





"Лазурный-Ривьера" предлагает большой и разнообразный выбор для инвесторов и предпринимателей, планирующих запуск или расширение своего дела в оживленном районе.





Предлагаются помещения на -1-м, 1-м и 2-м этажах. Площади варьируются от компактных 17,85 м² (идеально для кофеен, офисов, бьюти-студий или пунктов выдачи) до масштабных пространств до 2080 м² под супермаркеты, рестораны и торговые галереи.

Видовые помещения на 1-м этаже: идеальны для ретейла, банков, аптек и общепита - с большими витринами, высотой потолков от 3,15 до 5,2 м и потоком прохожих.

Помещения на 2-м этаже и на цокольном уровне: отличный выбор для офисов, медицинских центров, обучающих классов, студий и сервисных служб.

Пример работающей в комплексе "Минск-Мир" художественной студии





Каждое торгово-административное помещение в комплексе "Минск-Мир" спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:

высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов;

качественная тепло- и шумоизоляция;

центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация;

удобные подъездные пути и пандусы перед входом.

Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:





1. Организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов.

2. Сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.





Студия мебели в комплексе "Минск-Мир"





Главное преимущество коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" - развитая инфраструктура и высокая заселенность района. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.

Ресторан в квартале "Хэппи Плэнет"





В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские городки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.

В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса. В "Минск-Мире" есть все для комфортной жизни и бизнеса.

Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена внутренней инфраструктурой кварталов и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр и находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall.

Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта. Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.

Привлекательность многофункционального комплекса Привлекательность многофункционального комплекса "Минск-Мир" для коммерческой деятельности - это:





Готовый и стабильный трафик





Тысячи семей уже живут в кварталах и формируют большой спрос на услуги "у дома". Ваш бизнес не будет ждать открытия района - потенциальные клиенты уже здесь и нуждаются в качественных магазинах, кафе, аптеках и сервисах.

Транспортная доступность

Близость к станциям метро и расположение вдоль крупных транспортных артерий города обеспечивают легкий доступ к вашему объекту не только для жителей, но и для гостей комплекса.





Популярность





Концепция "Минск-Мира" и развитая инфраструктура привлекают сюда активную и платежеспособную аудиторию.

Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир". Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".





СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ





рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода. Покупателям коммерческих помещений в квартале "Лазурный-Ривьера" доступнабез увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4% в течение льготного периода.





До 31 октября 2026 г. действует специальное предложение - выгода 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.

Для получения подробной информации о коммерческих помещениях в квартале "Лазурный-Ривьера" обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465. Для получения подробной информации о коммерческих помещениях в квартале "Лазурный-Ривьера" обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.





В других городах Беларуси вас проконсультируют региональные представители компании-застройщика. Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни.





Звоните или приходите в офис застройщика по адресу:





г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст.м. "Восток"), Dana Center.

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