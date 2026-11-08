Лайфхаки для предриков. Чему в Шкловском районе учат местную вертикаль со всей страны

Один из участников семинара - председатель президиума Национальной академии наук Владимир Караник. Все-таки важно не только создать в районе тот или иной объект, но и наполнить его практическим содержанием, современными технологиями. И тут крайне важен вклад ученых. Один из участников семинара -Все-таки важно не только создать в районе тот или иной объект, но и наполнить его практическим содержанием, современными технологиями. И тут крайне важен вклад ученых.





Председатель Ошмянского райисполкома Андрей Клышевский - еще один из участников семинара - особо отметил важность знаний по такому направлению, как мясное животноводство. "На сельских территориях становится меньше населения, об этом говорит и глава государства, и мы это видим. Содержание поголовья дойного стада более сложный процесс, а откорм - менее трудоемкий процесс. В эту сторону смотрим. Ведем переговоры с Узбекистаном по привлечению инвестора именно на откорм КРС", - рассказал он.

Интерес у руоводителя района вызвал также опыт по организации работы Шкловского райагросервиса - ремонту и обслуживанию техники. "Это важнейшее направление, от которого зависит оперативность посевной, уборочной кампании", - констатировал Андрей Клышевский. По его словам, в Ошмянском районе этот процесс налажен в "Агропромтехнике", дилерский центр "Гомсельмаша" также оказывает содействие. Но нужно точечно усиливаться по отдельным моментам. "Этот семинар действительно дает общее понимание, как должно быть и к чему нужно стремиться", - сказал он. - еще один из участников семинара - особо отметил важность знаний по такому направлению, как мясное животноводство. "На сельских территориях становится меньше населения, об этом говорит и глава государства, и мы это видим. Содержание поголовья дойного стада более сложный процесс, а откорм - менее трудоемкий процесс. В эту сторону смотрим. Ведем переговоры с Узбекистаном по привлечению инвестора именно на откорм КРС", - рассказал он.Интерес у руоводителя района вызвал также опыт по организации работы Шкловского райагросервиса - ремонту и обслуживанию техники. "Это важнейшее направление, от которого зависит оперативность посевной, уборочной кампании", - констатировал Андрей Клышевский. По его словам, в Ошмянском районе этот процесс налажен в "Агропромтехнике", дилерский центр "Гомсельмаша" также оказывает содействие. Но нужно точечно усиливаться по отдельным моментам. "Этот семинар действительно дает общее понимание, как должно быть и к чему нужно стремиться", - сказал он.





Вместе с участниками семинара уже не в первый для себя раз по объектам проехал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Ему вместе с руководителями регионов всегда приходится держать ответ перед главой государства за те или иные недоработки на селе. Поэтому важно убедиться, что полезная информация в полном объеме дошла до адресатов.



Да, Шкловский район развивают как образец, но это не значит, что в других районах до этого момента ничего не делалось. Наоборот, там есть много современных объектов, но никогда не будет лишним что-то подсмотреть у коллег. "Каждый возьмет для себя все самое необходимое и важное. То, что надо сделать в своем регионе, - уверен министр. - Мы не просто показываем наведение порядка, а именно современный подход. Для того, чтобы и людям было комфортно работать в сельском хозяйстве".



Накануне во время рабочей поездки в Шкловский район глава государства поставил для АПК новую высокую планку - в перспективе удвоить годовой объем экспорта продовольствия и выйти на уровень в $20 млрд. "Мы не стоим на месте. Беларусь с каждым годом производит достаточно продукции и продает ее на экспорт. Положительная динамика есть и в этом году. Поставленная главой государства задача должна быть выполнена. И мы к этому будем стремиться. Наша продукция очень хорошо продается и имеет сегодня достаточно высокую цену", - заявил Юрий Горлов.





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Фото Яна Горбанюка, Олега Фойницкого

В Шклове и Шкловском районе за последние годы произошли существенные преобразования. Особенно в сфере сельского хозяйства, которое играет значимую роль для экономики региона. "Зная хорошо Шкловский район, я хочу создать относительно образцовый район для копирования по всей стране. Это очень важно", - неоднократно подчеркивал Президент. И дело вовсе не в том, что это малая родина Александра Лукашенко. А в том, что он тут все детально знает и, значит, может лично оценить и проконтролировать те или иные преобразования. Более того, Шкловский район далеко не первый, развитию которого Александр Лукашенко уделил внимание на президентском посту. До этого были и Полесье, и Островецкий район, и юго-восток Могилевской области, Гомельская область.В центре внимания сельское хозяйство - сфера, которая неизменно остается актуальной, так как продукты питания нужны всем и всегда. Для Беларуси развитие аграрного сектора - это не только обеспечение собственной продовольственной безопасности, решение первоочередной задачи накормить людей. Это фактор экономического роста, поскольку появляются рабочие места, увеличиваются объемы производимой продукции, а следом и экспортные поставки.Начинается эта глобальная цепочка с отдельно взятого района. Задача его руководителя - обеспечить на местном уровне наличие базовых "инструментов", без которых невозможно представить эффективную работу аграрного сектора. Говоря современным языком, "мастхэв" для любого района. Сюда входят не только сельхозпроизводители, но и целый шлейф организаций по ремонту техники (райагросервисы), хранению удобрений (сельхозхимии), изготовлению кормов и так далее.В этом смысле Шкловский район вплотную приблизился к тому, что можно назвать образцом. Здесь есть все ключевые структуры, необходимые для развития сельского хозяйства: животноводческие комплексы, современные мастерские для ремонта техники, комбикормовый завод. По поручению Президента некоторые из них восстановлены и модернизированы, другие построены заново. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию новый молокоперерабатывающий завод в Шклове, который замкнет всю цепочку - от получения сырья до производства готовой продукции."Покажем, каким должен быть район. И вперед, делай так, как здесь", - сказал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район в преддверии семинара.К участию в мероприятии приглашены председатели всех райисполкомов страны, представители руководства областей и столицы, а также уполномоченные представители главы государства в регионах и помощники Президента, министры и руководители органов госуправления. Всего - порядка двухсот человек.Маршрут участников семинара включаетреконструированный молочно-товарный комплекс "Говяды", новые ферма по разведению племенного скота мясных пород и мехмастерские "АСБ-Агро Городец", а также модернизированный райагросервис, база переработки и хранения минеральных удобрений, цех по производству сухих кормов в Шклове. Далее - подробнее о каждом из них.Недавно здесь была завершена масштабная реконструкция, которая проводилась по поручению Президента. Глава государства ранее уже знакомился с результатами этих работ. А перед семинаром еще раз лично проинспектировал объект, чтобы удостовериться, все ли в порядке и сделано ли то, что обещали.До начала реконструкции на территории организации находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране.Сейчас здесь современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования. Центральная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Есть станция для техобслуживания грузовых и легковых автомобилей, специальный участок по обслуживанию доильных установок.По всей стране должна быть выстроена сеть районных, межрайонных, областных агротехник. И работать надо в тесном контакте с отечественными заводами-производителями. Чтобы они не просто поставляли запчасти, но и при необходимости оказывали помощь, делились компетенциями. На все эти факторы неоднократно указывал Президент: "Техника становится все сложнее, ее надо обслуживать. Все на завод не отвезешь. Завод один, а у нас сотни колхозов и совхозов. Поэтому надо иметь это (современные агросервисы в районах. - Прим. БЕЛТА)".Рассчитана она на 800 голов и возводилась заново специально под эти цели. В настоящее время на ферму поступило 235 голов молодняка герефордской породы для формирования племенного мясного стада. Мясо коров этой породы обладает выраженной "мраморностью" и насыщенными вкусовыми качествами.Это направление - мясное скотоводство и строительство под это небольших ферм - особо актуально на удаленных территориях, где сложно организовать работу молочно-товарных комплексов, но кормовая база позволяет содержать сравнительно небольшое мясное поголовье. Если все организовать по технологии и ежедневно получать высокие привесы, то мясное направление, безусловно, выгодно. Есть спрос на эту продукцию и в стране, и за рубежом. "Мясом мы будем заниматься, потому что люди хотят не только молока, но и мясных продуктов", - подчеркивал глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район.Были полностью модернизированы и реконструированы. Устаревшие конструкции, которые функционировали с 1963 года, частично снесены. Возведен двухсекционный навес для хранения сельхозтехники. Появилась современная мехмастерская со вспомогательными помещениями (аккумуляторная, слесарная, сварочный пост, помещение для шиномонтажа, венткамера и другие), а также специализированная мойка для автотракторной техники, оснащенная системой рециркуляции и очистки воды. Старые помещения мехмастерской задействованы под проведение техобслуживания.Проект реализован за короткий срок. Около года прошло с тех пор, как Президент здесь побывал и поручил навести порядок (сентябрь 2025 года), до демонстрации главе государства готового объекта (ноябрь 2026 года). Приемлемо и по стоимости, потому что построено без излишеств. Поэтому решено сделать проект типовым и использовать по стране.После посещения Президента и прозвучавшей критики объект был реконструирован. Территория заасфальтирована, забетонированы выгульные площадки, исправлено ограждение по периметру. Отремонтировано стойловое оборудование и кровля, заменены окна, произведен косметический ремонт. Сейчас на территории МТК строят новый профилакторий для телят. Появился и новый кормораздатчик. Помощь для наведения порядка оказывали коллективы предприятий Могилева. И это хороший пример того, как город должен помогать селу.По поручению Президента осуществлен масштабный проект по восстановлению и модернизации бывшей Шкловской сельхозхимии. Имевшуюся советскую базу значительно улучшили, за счет чего стратегическая роль этой базы еще больше возросла. Ее выгодное логистическое расположение, наличие рядом пункта разгрузки, развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктуры позволяют обслуживать сразу несколько близлежащих районов, в том числе хранить, перерабатывать и подготавливать минеральные удобрения, доломитовую муку, предоставлять услуги мехотрядов.Ранее известен как Шкловский комбикормовый завод. Президент посещал реконструированный по его поручению завод в сентябре 2025 года. На предприятии уже работали новые автоматизированные технологические линии, был налажен процесс досушивания и переработки в комбикорм различных видов зерна, включая кукурузу и рапс. Производят здесь комбикорм для птицы, крупного рогатого скота и свиней, что позволяет существенно увеличить эффективность в животноводстве. Более того, из сырья делают не только комбикорм, но и по-хозяйски используют сопутствующую продукцию: из рапса отжимают рапсовое масло."Современное сельское хозяйство, машиностроение - это уже высокотехнологичные отрасли народного хозяйства. И здесь необходимо соблюдение строгой технологической дисциплины. Причем каждый год вводятся новые регламенты, корректируются рецептуры, технологии ухода. С учетом новых данных, достигнутых результатов и продуктивности. Поэтому своевременное предоставление информации, обмен лучшими практиками позволяет более оперативно обеспечить переход на новые технологии, более эффективно вести сельское хозяйство, поддерживать экспортный потенциал нашей страны", - сказал руководитель НАН.