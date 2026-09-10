Квартира в Минске, три Belgee X80 и 100 000 рублей - кто стал победителем 218-го тура игры "Удача в придачу!"

Квартира в Минске, три новых автомобиля Belgee X80 и 100 000 рублей - такие главные призы получили победители 218-го тура рекламной игры "Удача в придачу!". 9 сентября они собрались в студии минского гипермаркета "Евроопт" на ул. Казимировской, 6. На торжественную церемонию награждения победители приехали из Минска, Дрогичина, Жлобина, Гродно и Смолевичей, и для каждого, пожалуй, этот выигрыш стал самым крупным в жизни.





"Чудо со мной случилось!"













Причем в августе она едва не осталась без игровых кодов: какое-то время не могла найти бонусную карту "Еплюс". Карта обнаружилась среди документов с водительскими правами.





- Девочки на кассе постоянно напоминают просканировать бонусную карту. А когда торопишься, иногда не до этого. В начале августа я вообще считала, что ее потеряла, не смогла в магазине сразу найти в сумке. Вернулась с отдыха, начала продлевать страховку на машину и вдруг вижу в документах с водительскими правами свою "Еплюс"! Уж не знаю, что такое взяла в тот день: возможно, сметану "СВАЁ", возможно, "Кока-Колу", возможно, чипсы. Чудо со мной случилось, иначе и не назовешь! - говорит победительница.





В семье Ольги растут двое детей - 9-летняя Эмилия и 11-летний Вениамин. Выигранную квартиру родители планируют сохранить для одного из них на будущее.





Три Belgee X80 - в Дрогичин, Жлобин и Гродно





Сразу три участника 218-го тура стали обладателями новых кроссоверов Belgee X80.





Один из автомобилей отправился в Дрогичин. Его выиграла бухгалтер местной центральной районной больницы Светлана Сакович. Новость застала ее прямо на работе.

- Дружно не поверили в новость, даже после второго звонка оператора, - улыбается Светлана Владимировна. - Потом дружно проверили на сайте и дружно решили, что все это правда! На работе за меня очень рады, всячески поддерживают. Одно из самых счастливых событий в моей жизни, после свадьбы и рождения дочерей! - Дружно не поверили в новость, даже после второго звонка оператора, - улыбается Светлана Владимировна. - Потом дружно проверили на сайте и дружно решили, что все это правда! На работе за меня очень рады, всячески поддерживают. Одно из самых счастливых событий в моей жизни, после свадьбы и рождения дочерей!





До Дрогичина, а это около 300 км от Минска, новый автомобиль Светлана решила вести самостоятельно. До Дрогичина, а это около 300 км от Минска, новый автомобиль Светлана решила вести самостоятельно.





Еще один Belgee X80 выиграл монтажник связи из Жлобина Данила Абдрахимов. На первый звонок из студии он даже не смог ответить - косил траву возле родительского дома. Позже успел пересмотреть прямую трансляцию и увидел на табло свои имя и фамилию.

Сам Данила уверен: удачу ему принесла невеста Оксана. Именно она предложила установить мобильное приложение "Еплюс" и пользоваться виртуальной платежной картой EplusPay, чтобы получать еще дополнительные коды. А вечером 31 августа попросила купить определенный напиток из списка "товаров удачи". Сам Данила уверен: удачу ему принесла невеста Оксана. Именно она предложила установить мобильное приложение "Еплюс" и пользоваться виртуальной платежной картой EplusPay, чтобы получать еще дополнительные коды. А вечером 31 августа попросила купить определенный напиток из списка "товаров удачи".

- Старый автомобиль - мне, новый - естественно, невесте. Ей - самое лучшее, для нее ничего не жалко! - улыбается Данила. - Старый автомобиль - мне, новый - естественно, невесте. Ей - самое лучшее, для нее ничего не жалко! - улыбается Данила.

Третий кроссовер отправился в Гродно. Его обладателем стал старший менеджер Павел Володько. Три месяца назад в его семье родилась вторая дочь Василиса, и в момент звонка из студии Павел как раз укачивал малышку. Третий кроссовер отправился в Гродно. Его обладателем стал старший менеджер Павел Володько. Три месяца назад в его семье родилась вторая дочь Василиса, и в момент звонка из студии Павел как раз укачивал малышку.

- Еле успел передать Василису жене перед выходом в эфир. Почему-то сразу понял, что будет большой приз. Но белый Belgee X80 - это что-то! - вспоминает он. - Еле успел передать Василису жене перед выходом в эфир. Почему-то сразу понял, что будет большой приз. Но белый Belgee X80 - это что-то! - вспоминает он.





Семья регулярно закупается в "Евроопт" в ТЦ OldCity. В прошлом году Павел выиграл сертификат на 10 рублей, а теперь - автомобиль.





Менять привычки после такого выигрыша он не собирается:





- Ничего не поменяю! Единственное, теперь мы будем приезжать в наш любимый "Евроопт" на новом автомобиле!





Четыре пачки сахара и 100 000 рублей





Обладателем денежного приза стал пенсионер Евгений Киселев из Смолевичей. В один вечер его игровой код принес семье 100 000 рублей.

- Чуть не упал с дивана! - смеется Евгений Павлович. - Чуть не упал с дивана! - смеется Евгений Павлович.





За его плечами 45 лет трудового стажа, значительная часть которого связана с торговлей. В "Удачу в придачу!" он играет с 2017 года, но крупных призов раньше не выигрывал.





Счастливой покупкой оказался сахар бренда "СВАЁ". Супруга попросила купить две пачки, но Евгений взял сразу четыре - чтобы второй раз не идти в магазин. За покупку получил игровые коды, один из которых и принес 100 000 рублей.





Часть выигрыша семья планирует направить на строительство жилья для одного из сыновей, а также порадовать детей, внуков и правнуков.





- Для меня хотя бы один "товар удачи" в корзине - норма. И все же не особо верил, что смогу выиграть что-то существенное: это же миллионы кодов, все 7 цифр должны совпасть! А сейчас убедился: все абсолютно реально! Впервые в жизни так повезло! - говорит Евгений Киселев.





В сентябре - новый "Рецепт на миллион рублей!"





Тем временем 1 сентября дан старт 219-му туру любимой народной игры "Удача в придачу!". В течение месяца покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!" могут выбирать "товары удачи" для любимых блюд и за покупки получать игровые коды, которые дают шанс на выигрыш крупных денежных призов.





В сентябрьском туре разыгрываются:





20 000 подарочных сертификатов на 10 рублей - приятные призы для ваших следующих покупок.





Как принять участие?





Покупайте "товары удачи" с бонусной картой "Еплюс", получайте 1 игровой код за каждые 2 рубля в чеке и становитесь участником розыгрыша крупного денежного приза 200 000 рублей и 20 000 подарочных сертификатов на 10 рублей.





Выбирайте "товары удачи" JARDIN и/или Greenfield; Coca-Cola и/или Bonaqua; Lay’s и/или ХрусTeam; Чудо и/или Имунеле; DYNAMI:T. При покупке товаров любого из этих брендов с использованием бонусной карты "Еплюс" за каждые 2 рубля в чеке вы получите 1 игровой код и 1 специальный игровой код. Специальный игровой код даст вам шанс на выигрыш одного из пяти денежных призов в 100 000 рублей.





Увеличьте свои шансы на победу - получите дополнительный игровой код, купив "товары удачи" не менее чем на 2 рубля и воспользовавшись виртуальной платежной картой EplusPay в мобильном приложении "Еплюс".





Все ингредиенты известны - осталось испытать удачу!





Подробнее об условиях и правилах участия - на сайте рекламной игры "Удача в придачу! " igra.evroopt.by





Главный приз - квартиру в Минске в жилом комплексе "Вершина" - выиграла специалист по продажам одной из столичных типографий Ольга Денскевич.Вечером 4 сентября она вернулась домой после работы и вместе с семьей собиралась готовить ужин, когда на телефон несколько раз позвонили с незнакомого номера.- Муж говорит: "Ответь!" Я ему: "Послушай, ну кто мне будет звонить в пятницу после 18:00 с незнакомого номера?" Потом засомневалась: может, по работе? Быстренько помыла руки, поднимаю трубку, слышу: "Компания "Евроторг", игра "Удача в придачу!". Всё, думаю, или телефонные мошенники уже и до "Евроопт" добрались, или кто-то из друзей решил пошутить. Отвечала даже с какой-то издевкой. А когда начала понимать, что действительно выиграла квартиру в Минске в элитном комплексе "Вершина" и меня приглашают в прямой эфир, то пулей вылетела из кухни. Успела только резинку с волос сдернуть… - вспоминает Ольга.Покупки семья обычно делает в "Евроопт" на первом этаже своего дома. Раньше самым крупным выигрышем Ольги был сертификат на 5 рублей."Счастливая" покупка была сделана в магазине "Хит!" на ул. Мелиоративной, 43. Победу семье принес корм для домашнего кота.200 000 рублей - огромная сумма для воплощения самых смелых планов;ПЯТЬ денежных призов по 100 000 рублей - крупные выигрыши, которые могут многое изменить;Тема сентябрьского тура -. Горячий сэндвич с сыром, рис с овощами и яйцом, паста с тунцом и оливками - ингредиенты для привычных блюд можно найти среди "товаров удачи". Победители 219-го тура станут известны. Прямая трансляция розыгрыша начнется в

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