Курс на похолодание. Какой будет погода на следующей неделе, рассказал синоптик

"Ноябрь практически с первых дней заявит о себе похолоданием. Возрастет вероятность дождей, переходящих в первый снег. А во второй половине недели по северу и северо-востоку страны может появиться небольшой временный снежный покров, который быстро растает", - рассказал Дмитрий Рябов. "Ноябрь практически с первых дней заявит о себе похолоданием. Возрастет вероятность дождей, переходящих в первый снег. А во второй половине недели по северу и северо-востоку страны может появиться небольшой временный снежный покров, который быстро растает", - рассказал Дмитрий Рябов.





2 ноября, на погоду окажет влияние влажный атмосферный фронт. В большинстве восточных и центральных районов пройдут дожди. Под утро местами может быть туман. Ветер с южного развернется на северо-западный умеренный. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6 градусов. В середине дня воздух прогреется от 4 градусов в северных районах до 9 градусов в южных. В понедельник,, на погоду окажет влияние влажный атмосферный фронт. В большинстве восточных и центральных районов пройдут дожди. Под утро местами может быть туман. Ветер с южного развернется на северо-западный умеренный. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6 градусов. В середине дня воздух прогреется от 4 градусов в северных районах до 9 градусов в южных.





Во вторник, 3 ноября, погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления и влажные воздушные массы с северо-запада Европы. По всей стране пройдут локальные небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Влажность - до 70%. Утром местами туман, ночью - от 0 до 6 градусов тепла. Днем на столбиках термометров - от 5 градусов тепла по Витебской области до 8 градусов по югу и западу Беларуси.





В среду, 4 ноября, дирижировать погодой также будет область высокого атмосферного давления. Лишь по северу и северо-востоку страны пройдет малоактивный атмосферный фронт, несущий в эти районы небольшие дожди. Возможен мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Влажность воздуха высокая. Ветер развернется на южный, юго-западный умеренный. Ночью и утром будет от минус 1 до 4 градусов тепла, в разгар дня - от плюс 2 градусов по северу страны до 6 градусов по югу.





"Предварительно в начале второй половины недели погодные условия будет определять область высокого атмосферного давления и холодные, влажные воздушные массы с севера Европы", - отметил Дмитрий Рябов.

В четверг, 5 ноября, в большинстве районов ожидаются дожди, по востоку с мокрым снегом. Ветер северный умеренный, ночью и утром местами туман. Влажность воздуха сохранится высокая. Ночью температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 1 градуса тепла по востоку страны до 8 градусов в западных районах. В четверг,, в большинстве районов ожидаются дожди, по востоку с мокрым снегом. Ветер северный умеренный, ночью и утром местами туман. Влажность воздуха сохранится высокая. Ночью температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 1 градуса тепла по востоку страны до 8 градусов в западных районах.





В пятницу, 6 ноября, погоду продолжит формировать область высокого атмосферного давления и холодный воздух северных морей. Большая вероятность локальных кратковременных дождей. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью и утром местами туман - видимость до полукилометра. Ночью и утром будет от плюс 3 до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 4 градусов по востоку и до 8 градусов по юго-западу.





"В выходные ожидается холодная погода. В субботу, 7 ноября, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер будет северо-западный умеренный. Влажность - до 80%. Температура в ночные часы составит от 0 до 6 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется от 3 градусов по северу Беларуси до 8 градусов по юго-западу", - добавил Дмитрий Рябов.





В воскресенье, 8 ноября, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди маловероятны. Ночью и утром будет местами туман, видимость до полукилометра. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью будет минус 1 - плюс 4 градуса, в середине дня - от плюс 3 градусов по Витебской области до плюс 8 градусов по Гомельской и Брестской областям.-0-





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