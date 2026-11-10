"Купляйце беларускае"! "Маяк" разыграет квартиру и автомобиль среди покупателей отечественных товаров

Компания "Доброном" стремится сделать белорусскую продукцию еще заметнее для покупателей. Теперь покупка товаров отечественных производителей может стать не только приятным поводом познакомиться с местными брендами и открыть для себя новые вкусы, но и шансом выиграть ценные призы, включая автомобиль и квартиру в "Минск-Мире".





У каждого есть любимые белорусские продукты. Сметана и творог, которые покупают годами, колбаса к семейному ужину, освежающий квас в жаркий день, вкусные конфеты к чаю. За многими из этих вкусов стоят знакомые с детства воспоминания и труд наших местных производителей, а для кого-то - друзей и родных. Именно поэтому сеть магазинов "Маяк" запустила рекламную игру "Купляйце беларускае!", объединяющую покупателей и отечественных производителей. Среди призов - квартира в "Минск-Мире", автомобиль и бытовая техника.

Проект компании "Доброном" объединяет в рамках рекламной игры исключительно товары белорусского производства. Проект компании "Доброном" объединяет в рамках рекламной игры исключительно товары белорусского производства.