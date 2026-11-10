"Купляйце беларускае"! "Маяк" разыграет квартиру и автомобиль среди покупателей отечественных товаров

Компания "Доброном" стремится сделать белорусскую продукцию еще заметнее для покупателей. Теперь покупка товаров отечественных производителей может стать не только приятным поводом познакомиться с местными брендами и открыть для себя новые вкусы, но и шансом выиграть ценные призы, включая автомобиль и квартиру в "Минск-Мире".
У каждого есть любимые белорусские продукты. Сметана и творог, которые покупают годами, колбаса к семейному ужину, освежающий квас в жаркий день, вкусные конфеты к чаю. За многими из этих вкусов стоят знакомые с детства воспоминания и труд наших местных производителей, а для кого-то - друзей и родных. Именно поэтому сеть магазинов "Маяк" запустила рекламную игру "Купляйце беларускае!", объединяющую покупателей и отечественных производителей. Среди призов - квартира в "Минск-Мире", автомобиль и бытовая техника.
Проект компании "Доброном" объединяет в рамках рекламной игры исключительно товары белорусского производства."У белорусских продуктов есть особая ценность: многие из них знакомы нам с детства. Мы помним вкус любимой сгущенки, кваса, печенья, молочных продуктов, которые покупали родители и бабушки с дедушками. Нам хочется, чтобы покупатели чаще обращали внимание на отечественные бренды, пробовали их новинки и заодно получали шанс выиграть квартиру в столице, автомобиль и другие ценные призы", - отмечают в компании "Доброном".
Главный приз - квартира в столичном жилом комплексе "Минск-Мир". Также своих обладателей найдут три холодильника Atlant, телевизор Horizont и 500 сертификатов номиналом 100 рублей на покупки в магазинах "Маяк".
Для участия достаточно приобрести в магазине "Маяк" игровые товары на сумму от 3 рублей в одном чеке, получить чек с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте game.mayak-bel.by.
Отдельный приз "Маяк" подготовил для покупателей продукции "Лидский квас": за покупку игровых товаров этого бренда на сумму от 3 рублей в одном чеке можно получить специальный код и побороться за новенький автомобиль JAC.
В игровом списке собрали товары белорусских производителей и знакомых брендов. Среди них - вафельные трубочки "Трубочкин", халва "Подсолнечная", зефир "Чаровей", нектар "Добрый", сосиски "Студенческие", сырки "Веселые внучата", мороженое "Наше детство", масло "Бабушкина крынка", творог "Сморгонский край", пряники "Вясковы падворак", хлебцы "Полоцкие", каши "Беллакт", мука "Лидская" и другие товары белорусских производителей. Так что повод вспомнить любимые вкусы найдется и у тех, кто скучает по сладостям из детства, и у тех, кто выбирает продукты для семейного стола.
Полный список игровых товаров можно посмотреть на сайте game.mayak-bel.by.
Регистрация игровых кодов продлится по 24 ноября 2026 года. Розыгрыш призов состоится уже 27 ноября.
Подробные условия рекламной игры "Купляйце беларускае!", правила и список участвующих товаров доступны на сайте game.mayak-bel.by. Дополнительную информацию можно получить по телефону +375 (29) 145-54-77.