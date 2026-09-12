Кубраков о турслете МВД: победитель сегодня один - дружная семья белорусской милиции

Уже традиционно турслет МВД сопровождает марш-бросок с участием руководящего состава. В этом году его протяженность - 5,5 км. Высокий темп с первых секунд задал Иван Кубраков. Вместе с ним дистанцию преодолели заместители министра, руководители департаментов и главков МВД, начальники ГУВД/УВД и их заместители, командиры спецподразделений и воинских частей внутренних войск. Первые два испытания - "Мышеловка" и "Брод" - не предполагали простого выполнения. Оставив позади узкий туннель в положении лежа, участники вскоре оказались перед 15-метровой водной преградой. Далее "Штурмовик". Этап включал вход в помещение через дверь, подъем по лестнице на второй этаж, прохождение качающегося моста и спуск по трубе или лестнице. Это стало одним из самых зрелищных и сложных элементов, требующих максимальной координации. После всем предстояло форсировать "Окоп" и "Бункер", заполненные водой. На каждом этапе судьи следили за правильностью выполнения заданий. И следующий элемент "Бревна" не стал исключением - пробегать следовало строго по ним. Далее участников ждала дистанция до 20 м с расположенными на ней автомобильными шинами - "Кочки". Важно было не сбиться с ритма и сохранить общий темп. Следующая составляющая проверки на прочность и силу духа - "Завал". С природными препятствиями участники справились довольно быстро. Завершали марш-бросок элемент "Колеса" (они были выложены по наклонной), лабиринт "Змейка" и прохождение качающегося бревна. Продвижение по маршруту существенно осложнялось совокупностью неблагоприятных факторов: перепадами рельефа, задымленностью и шумовыми эффектами от выстрелов и взрывов. Бежать каждому довелось в камуфляже и тактическом разгрузочном жилете с дополнительным снаряжением, автоматом Калашникова за спиной.-0-