"Кто выбрал Беларусь, тот победил". Как географическое положение страны привлекает китайских бизнесменов

Андрей Сюй отметил, что Беларусь стала площадкой, с которой удобно поставлять продукцию в страны Европы и в другие регионы. "Это очень хорошее место. Кто выбрал Беларусь, тот победил", - убежден он. Андрей Сюй отметил, что Беларусь стала площадкой, с которой удобно поставлять продукцию в страны Европы и в другие регионы. "Это очень хорошее место. Кто выбрал Беларусь, тот победил", - убежден он.





В качестве примера успешного сотрудничества генеральный директор привел индустриальный парк "Великий камень". Китайские производители, инвестирующие в парк, получают возможность продвигать свою продукцию не только в Беларуси, но и в других странах. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам, отметил Андрей Сюй. Размышляя о ключевых флагманских проектах и приоритетных областях развития до 2030 года, эксперт выделил новые инновационные технологии, касающихся автопромышленности, мобильных телефонов, а также роботов на основе искусственного интеллекта, которые могут применяться на предприятиях. Он также рекомендует белорусский рынок крупным китайским транснациональным компаниям и автомобильным производителям.





Кроме того, Андрей Сюй заметил интерес китайских потребителей к белорусским товарам. В частности, он привозил в Китай конфеты фабрики "Коммунарка" и "Спартак". По его словам, знакомые не сразу поверили, что шоколад произведен в Беларуси, и приняли его за продукцию европейских производителей. "Все потому, что белорусские предприятия сохраняют высокие стандарты качества и делают свою продукцию от души, не обманывая", - объяснил генеральный директор, добавив, что рынок Китая открыт для продукции из Беларуси.





Еще одним направлением для сотрудничества является туризм. Андрей Сюй подчеркнул, что не только белорусских граждан интересует отдых в Китае, но и китайских путешественников привлекает Беларусь и ее природа. Например, на одном из рейсов "Белавиа" из Урумчи в Минск значительную часть пассажиров составляли именно китайские туристы. По его мнению, увеличение числа авиарейсов могло бы способствовать развитию взаимных туристических поездок.-0-





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