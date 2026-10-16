Кто в Беларуси может открывать благотворительные счета на лечение, рассказали в Минюсте

Министр также добавил, что все положительные, ранее зарекомендовавшие себя практики в новом указе были сохранены. "Точно так же заинтересованное лицо имеет право оплачивать лечение, реабилитацию, медицинское питание, приобретать необходимое оборудование медицинского назначения для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь либо восстановить здоровье себе или своим близким. Блогеры, как и прежде, смогут заниматься продвижением информации о том или ином сборе. Единственное ограничение, которое введено для подобных лиц: они теперь не могут открывать счета на себя, не могут объявлять сбор сами. Лица, нуждающиеся в лечении, должны будут обращаться, например, в банк для открытия благотворительного счета", - резюмировал он.-0-





Скриншот видео телеканала ОНТ