Кто такой неонатолог и в чем его отличие от педиатра? Объясняет врач и блогер Александра Борисенко

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто такой врач-неонатолог и почему новорожденным нужен отдельный узконаправленный специалист, на портале VIDEOBEL.BY рассказала популярный блогер Александра Борисенко.Александра Борисенко работает в обычном роддоме в Борисове. Но на просторах интернета ее знают как Доктора Сашеньку, врача "мини-белорусиков", врача для "новеньких". "Пирожочек", "бабулечка", "кулечек", "мужичок", "директор" - так ласково Александра называет своих маленьких пациентов, а ее "распаковки" младенцев набирают в соцсетях миллионы просмотров. Девушка - врач-неонатолог и занимается здоровьем новорожденных детей с первой минуты их жизни."Неонатолог оценивает ребенка по шкале Апгар, занимается выхаживанием недоношенных деток. Врач-неонатолог - это не врач-педиатр. Условно, конечно, педиатр, но неонатолог - узкоспециализированный специалист, который занимается сугубо новорожденными", - рассказывает Александра.Для чего маленьким белорусам нужен отдельный врач? В период новорожденности некоторые вещи, которые для взрослых были бы патологией, для новорожденных являются нормой. Например, токсическая эритема или неонатальная желтуха. Врач-неонатолог проводит самый первый осмотр в жизни человека, проверяет, все ли в порядке, хорошо ли работают сердечко, легкие, нет ли родовых травм или врожденных пороков развития.По словам Александры, самое сложное в работе врача-неонатолога - выхаживание недоношенных деток и малышей в тяжелом состоянии. "Неонатолог - тот врач, который помогает сделать первый вдох, если это нужно, а также сопровождает маленького человека в первые минуты жизни", - добавила доктор Борисенко.-0-