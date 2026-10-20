Кто считается животным-компаньоном и можно ли с ним заходить в кафе или магазин, разъяснили в МЖКХ





Отношения в сфере обращения с животными в Беларуси регулируются законом "Об ответственном обращении с животными". Там же установлено понятие "животное-компаньон" - это животное, к которому человек испытывает привязанность и которое он содержит в домашних условиях для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, а также собака-поводырь, охотничья собака и ловчая птица. "Следовательно, это может быть кошка, попугай, грызун или другое животное. Все привыкли к собакам лишь потому, что это наиболее распространенное животное-компаньон. Кроме того, собаки подлежат регистрации", - отметили в МЖКХ.





Установленные законом нормы распространяются на всех животных. Хозяин обязан обеспечивать условия содержания, соответствующие виду и породе, учитывать индивидуальные особенности и физиологические потребности. Не допускается жестокое обращение с животными. Ограничения по посещению определенных мест и запрет на разведение животных в местах общего пользования или подвалах также распространяются на всех.





Законом установлен перечень мест, куда не допускается приводить животных-компаньонов. Исключение составляют собаки-поводыри, поскольку человек не может осуществлять некоторые действия без их сопровождения. Среди таких мест - торговые объекты, в которых осуществляется розничная торговля продовольственными товарами, объекты общественного питания (за исключением нестационарных), а также объекты бытового и социального обслуживания.





При этом владельцы ряда объектов, которые по умолчанию закрыты для посещения с животными, вправе установить собственные правила. "Если собственник торгового объекта, кафе или объекта бытового обслуживания обозначает себя как pet-friendly или dog-friendly и размещает эту информацию в доступном месте, он может разрешить посещение с животными и установить собственные правила", - пояснили в ведомстве.





Размер собаки или другого животного не влияет на возможность посещения объектов. Владелец объекта может установить ограничения по габаритам, правила поведения владельца и питомца, выделить специальную зону для животных или определить иные условия. Если объект обозначен как pet-friendly и нет дополнительных ограничений, посетители с животными имеют равные условия независимо от размера питомца.





Если животное испортило имущество или оставило следы, хозяин обязан провести уборку. Также он должен следить, чтобы животное не нарушало ничьи права и законные интересы.





Как отметили в одной из кофеен Минска, в которой поддерживают формат dog-friendly, строгих ограничений по посещению заведения с животными-компаньонами у них нет. "Как и для всех гостей, для животных закрыта зона за стойкой и место, где готовится еда. Там царит стерильная чистота, и это правило неизменно. Также нам важно, чтобы питомцы не мешали другим посетителям и вели себя спокойно", - рассказали в кофейне.





Кроме того, для каждого четвероногого гостя в кафе всегда есть свежая вода. "Пока хозяева наслаждаются кофе, их любимцы могут попить и согреться в теплой компании. Мы верим, что животные приносят с собой особое настроение и ауру, наполняют кофейню добротой и делают ее по-настоящему живой. Наши посетители это чувствуют и, как правило, реагируют с теплом и улыбками", - добавили в заведении.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто является животным-компаньоном и какие правила посещения торговых объектов, объектов общественного питания, бытового и социального обслуживания для них действуют, разъяснили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.