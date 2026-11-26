



"Законопроект об амнистии направлен на большинство женщин, которые были осуждены либо отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы. Они будут освобождены от наказания в тех случаях, если совершили преступление, будучи несовершеннолетними, и отбыли не менее одного года назначенного наказания, - подчеркнула Ольга Чуприс. - Если они не отбыли одного года, то в их отношении, а также в отношении мужчин, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте и отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы, будет предусмотрено снижение срока наказания на три года".





Снижение на два года предусмотрено для беременных женщин, а также тех, кто имеет троих или более несовершеннолетних детей. Для остальных женщин, подлежащих амнистии, срок наказания будет снижен на один год. "Это касается пенсионерок, женщин, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей, женщин-инвалидов первой и второй групп, женщин, заболевших онкологическими заболеваниями", - подчеркнула замглавы Администрации Президента. Кроме того, под амнистию подпадают осужденные женщины, которым было назначено наказание, не связанное с принудительной изоляцией от общества. Речь идет о таких наказаниях, как штраф или, например, исправительные работы.

"Особенностью законопроекта является и то, что он распространяется на женщин, которые еще не были осуждены, но в отношении которых дела рассматриваются в суде или ведется предварительное следствие", - добавила Ольга Чуприс. "Особенностью законопроекта является и то, что он распространяется на женщин, которые еще не были осуждены, но в отношении которых дела рассматриваются в суде или ведется предварительное следствие", - добавила Ольга Чуприс.





При этом, констатировала замглавы Администрации Президента, данная амнистия, как и другие, не носит всеобщего характера. Она ограничена в отношении лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, преступления в отношении несовершеннолетних или связанные с неуплатой алиментов на содержание детей, экстремистские преступления, а также в отношении тех, кто злостно нарушает порядок отбывания наказания.





"Но даже если женщина не подпадает под амнистию, у нее сохраняется шанс обратиться к главе государства с ходатайством и быть помилованной в индивидуальном порядке, если она готова вести законопослушный образ жизни и искренне раскаялась в содеянном", - подчеркнула Ольга Чуприс.





По ее словам, ключевая цель законопроекта - проявив милосердие к женщинам, дать им возможность вернуться в свои семьи, к родным и близким. "Для мужчин, молодых людей, которые оступились, это также станет возможностью быстрее вернуться к родным, порадовав их накануне Нового года", - резюмировала замглавы Администрации Президента.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины". Как отметила Ольга Чуприс, поручение главы государства о подготовке этого документа было отработано Министерством внутренних дел во взаимодействии с Администрацией Президента и другими заинтересованными государственными органами.-0- Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины". Как отметила Ольга Чуприс, поручение главы государства о подготовке этого документа было отработано Министерством внутренних дел во взаимодействии с Администрацией Президента и другими заинтересованными государственными органами.-0-





Фото Яна Горбанюка