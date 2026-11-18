Спектр задач дежурной службы широк. Именно сюда поступает любое первичное обращение - по телефону, лично в орган внутренних дел или через другие каналы. Дежурный регистрирует сообщение и сразу же должен понять его суть, дать ему правильную квалификацию и направить на место происшествия наряд, который эффективно разберется в ситуации. Если совершается преступление, то сразу направляется следственно-оперативная группа. Также сотрудники ОДС ведут учет и оформление задержанных лиц, обеспечивают сохранность изъятых вещей, следов и материалов, ведут служебную документацию и готовят отчеты об обстановке за время дежурства.





Особое место в работе сотрудников подразделения в последние годы занимают звонки от жертв кибермошенников. Люди, потерявшие сбережения, часто находятся в состоянии шока, они растеряны и напуганы. "В таких случаях мы выступаем не только как правоохранители, но и как психологи, - говорит Сергей Петренко. - Когда жертвы телефонных аферистов приходят в милицию, они часто находятся в состоянии глубокого стресса: путаются в показаниях, не могут вспомнить детали и до последнего верят, что выполняли "важное государственное задание". В таких случаях оперативники терпеливо выстраивают хронологию событий, помогая человеку осознать масштаб обмана и выйти из-под влияния манипуляторов".

Именно так произошло с 32-летним жителем Советского района, который обратился на линию 102 в состоянии сильного эмоционального потрясения. Мужчина стал жертвой многоступенчатой аферы. "Все началось со звонка в мессенджере с иностранного номера. Неизвестный представился сотрудником "Белпочты". Он сказал, что на имя минчанина пришло заказное письмо из налоговой. Для его доставки нужно было продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал. Затем последовал звонок якобы из "БелГИЭ": жителя столицы убедили, что его личные данные украдены. На финальном этапе в дело вступили лжеправоохранители. Они заявили, что от имени мужчины оформлен кредит и кто-то пытается вывести $15 тыс., а сам он теперь подозревается в пособничестве преступникам. Под угрозой уголовного дела минчанина заставили снять со счета 28 тыс. рублей и передать их курьеру "для декларирования". Благодаря профессиональной работе правоохранителей, которые помогли заявителю восстановить цепочку событий, личность курьера была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний минчанин, который сам незадолго до этого стал жертвой аналогичной схемы", - рассказывает начальник ОДС. Именно так произошло с 32-летним жителем Советского района, который обратился на линию 102 в состоянии сильного эмоционального потрясения. Мужчина стал жертвой многоступенчатой аферы. "Все началось со звонка в мессенджере с иностранного номера. Неизвестный представился сотрудником "Белпочты". Он сказал, что на имя минчанина пришло заказное письмо из налоговой. Для его доставки нужно было продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал. Затем последовал звонок якобы из "БелГИЭ": жителя столицы убедили, что его личные данные украдены. На финальном этапе в дело вступили лжеправоохранители. Они заявили, что от имени мужчины оформлен кредит и кто-то пытается вывести $15 тыс., а сам он теперь подозревается в пособничестве преступникам. Под угрозой уголовного дела минчанина заставили снять со счета 28 тыс. рублей и передать их курьеру "для декларирования". Благодаря профессиональной работе правоохранителей, которые помогли заявителю восстановить цепочку событий, личность курьера была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний минчанин, который сам незадолго до этого стал жертвой аналогичной схемы", - рассказывает начальник ОДС.





Правоохранитель подчеркивает, что оперативность и точность информации, которую граждане передают на линию 102, - залог того, что преступление будет раскрыто по горячим следам. Именно благодаря четкому и своевременному сообщению 11-летнего школьника сотрудники Советского РУВД Минска смогли в кратчайшие сроки задержать похитителя велосипеда. Мальчик позвонил в милицию сразу после того, как неизвестный угнал его "Стелс". Благодаря тому, что ребенок смог оперативно и точно описать ситуацию, правоохранители мгновенно среагировали и выбыли на место.

Как выяснилось, школьник с другом рыбачили на берегу Цнянского водохранилища, оставив велосипеды без присмотра. Проходивший мимо 57-летний мужчина решил воспользоваться моментом и попытался скрыться на чужом транспорте. Несмотря на попытки друга школьника остановить злоумышленника, тот не реагировал. Однако далеко уйти не удалось: бросив велосипед в лесопарковой зоне, мужчина был задержан подоспевшими милиционерами. Свой поступок задержанный объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Сергей Петренко возглавляет подразделение почти шесть лет. Такой профессиональный опыт помогает ему грамотно выстраивать работу службы, которая функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Нашу работу невозможно назвать монотонной, - отмечает Сергей Петренко. - Скорее, это многозадачность в чистом виде. Сотрудник ОДС должен уметь одновременно принимать звонок, фиксировать информацию, координировать действия нарядов и сохранять при этом холодный рассудок. Стрессоустойчивость здесь - не просто профессиональное требование, а жизненная необходимость. Сергей Петренко возглавляет подразделение почти шесть лет. Такой профессиональный опыт помогает ему грамотно выстраивать работу службы, которая функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Нашу работу невозможно назвать монотонной, - отмечает Сергей Петренко. - Скорее, это многозадачность в чистом виде. Сотрудник ОДС должен уметь одновременно принимать звонок, фиксировать информацию, координировать действия нарядов и сохранять при этом холодный рассудок. Стрессоустойчивость здесь - не просто профессиональное требование, а жизненная необходимость.





По словам правоохранителя, главный залог эффективности подразделения - это люди. В коллективе, где цена ошибки высока, сотрудники понимают друг друга без слов. "Мы работаем как единый механизм. Важно, чтобы каждый был готов прийти на выручку: и коллеге, который столкнулся со сложной ситуацией на выезде, и гражданину, который ждет помощи", - делится офицер. "В профессиональный праздник хочется пожелать сотрудников ОДС крепкого здоровья и надежного тыла. Пусть служба идет спокойно, а каждый рабочий день приносит только уверенность в безопасности нашего города", - резюмирует Сергей Петренко.

Фото Советского РУВД г. Минска,

БЕЛТА.-0-