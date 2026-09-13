Кто может стать новым генсеком ООН? Мнение политолога

"Вне зависимости от того, кто займет кресло генерального секретаря ООН, ситуация для наших стран вряд ли изменится кардинально. Все-таки это номинальная фигура, хотя генсек может формировать ту или иную повестку, расставлять акценты, быть более включенным в политические вопросы", - сказала Елена Пономарева. "Вне зависимости от того, кто займет кресло генерального секретаря ООН, ситуация для наших стран вряд ли изменится кардинально. Все-таки это номинальная фигура, хотя генсек может формировать ту или иную повестку, расставлять акценты, быть более включенным в политические вопросы", - сказала Елена Пономарева.





"Если говорить о наиболее известных фигурах, то прежде всего это Гросси - почему-то все его пророчат в качестве генсека. Но я очень сомневаюсь, потому что он на посту главы МАГАТЭ показал не очень ярко свою эффективность. Конфликты, связанные с атомными электростанциями, особенно в условиях украинского кризиса, ему не совсем удалось урегулировать. Это говорит в том числе и о его слабости как переговорщика", - добавила она.





Профессор МГИМО отметила, что, на ее взгляд, есть две кандидатуры, подходящие на этот пост. "Если бы меня спросили, на какую фигуру ставить вне зависимости от возраста (ей все-таки 74 года), я бы назвала Бачелет (экс-президент Чили. - Прим. БЕЛТА). Конечно, это достаточно сильная и опытная дама, но многие американские республиканцы выступают против этой кандидатуры. Они даже обратились к Марко Рубио с тем, чтобы он заветировал эту фигуру", - сказала Елена Пономарева.





"И появляется достаточно неизвестная представительница малой страны - Кооперативной Республики Гайана - некая Каролин Родригес-Биркетт. У нее есть очень большие шансы стать новым генеральным секретарем, потому что она, во-первых, достаточно молодая (ей всего 52 года), а во-вторых, она из латиноамериканской страны, а это важный региональный маркер, из Латинской Америки давно никого не было", - отметила политолог. Она обратила внимание, что в ООН активно обсуждают, что этот пост наконец-то должна занять женщина. "У нее не такой большой опыт, она не столь искушена в большой политике. Если говорить про западные страны, то они всегда стараются каким-то образом манипулировать такими людьми, и им с ней будет легче работать. Посмотрим - все до последнего момента неизвестно", - резюмировала Елена Пономарева.-0-