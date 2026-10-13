Кто имеет право на получение бесплатного питания для детей до двух лет, рассказали в Минтруда

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, кто имеет право на получение бесплатного питания для детей до двух лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Право на получение бесплатного детского питания для детей до двух лет имеют семьи с низким доходом. Для этого среднедушевой доход семьи за последние 12 месяцев не должен превышать бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, подчеркнули в ведомстве. Также такое право имеют семьи с двойней, тройней и т.д., независимо от величины дохода.



В набор входят продукты отечественного производства: сухие молочные смеси, каши, мясные пюре, соки, молоко и кисломолочные продукты. Получать такой набор семьи могут ежемесячно в организациях торговли по месту жительства. Списки и персональные ведомости предоставляются объектам торговли органом по труду, занятости и социальной защите.



Для этого необходимо предоставить собрать ряд документов и подать их вместе с заявлением в службу "Одно окно" по месту регистрации одного из родителей. В перечень документов входят: паспорта родителей (другие документы, удостоверяющие личность), свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении всех детей в семье до 18 лет и рекомендации по рациону питания (их выдает участковый педиатр в поликлинике).



Необходимо также подать сведения о полученных доходах родителей за последние 12 месяцев перед месяцем обращения. Для тех, кого сократили с работы, уволили с работы (службы) в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, сокращением численности или штата работников - за три последних месяца.



Кроме того, в перечень документов входит выписка (копия) из трудовой книжки или иные документы, подтверждающие занятость трудоспособного отца в полной семье либо трудоспособного лица, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает. Также в списке могут быть иные документы по необходимости.



Помощь назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. Документы необходимо обновлять каждые шесть месяцев, пока ребенку не исполнится два года.-0-