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Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
01 ноября 2026, 10:46

Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
День работников гражданской авиации отмечается в Беларуси ежегодно каждое первое воскресенье ноября. Праздник объединяет многотысячный коллектив профессионалов, которые каждый день выполняют важные задачи и обеспечивают безопасность, комфорт пассажиров. Крылья страны компания "Белавиа" связывает Минск и областные центры с десятками городов мира. Как удается держать высоту в непростых условиях и открывать новые маршруты, узнали корреспонденты БЕЛТА. 
Национальный аэропорт Минск - главный хаб для воздушных судов и экипажей "Белавиа". В преддверии Дня работников гражданской авиации здесь состоялось знаковое событие - дали старт полетам в аэропорт Жуковский Московской области после шестилетнего перерыва. Что символично, в 2016 году именно рейс Минск - Москва стал первым в новейшей истории этой воздушной гавани. По случаю - подарки пассажирам и яркая фотозона.
Как рассказала начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Екатерина Радишевская, Жуковский стал 12-м аэропортом России в маршрутной сети "Белавиа". Московское направление - одно из наиболее востребованных. Также лайнеры в васильковой ливрее связывают Беларусь с такими российскими городами, как Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Уфа. В летний сезон в полетную программу возвращаются Мурманск и Махачкала. В целом "Белавиа" выполняет регулярные и чартерные рейсы в почти два десятка стран. 
"Год для нас юбилейный. Было много красочных мероприятий, существенно расширили маршрутную сеть. Возобновили рейсы в Тель-Авив, запустили чартеры в Таиланд - на Пхукет и в Паттайю. На тайские курорты летали с периодичностью раз в 10-11 дней с перерывом на лето из-за сезонности. Направление пользовалось спросом, потому в зимнем расписании программа полетов изменилась. Рейсы перешли в статус регулярных, а вместо Паттайи стали летать в Бангкок. Аэропорты расположены достаточно близко друг от друга. Туристы могут совмещать экскурсии по Бангкоку и отдых в Паттайе", - рассказала Екатерина Радишевская.
Также открыто авиасообщение с Нячангом (Вьетнам). На зимний сезон этот маршрут сменяет чартерная программа на Фукуок. Возобновлены чартеры в Тунис, полеты в Уфу. 

Запуск дальнемагистральных рейсов стал возможен с вводом в эксплуатацию трех вместительных самолетов Airbus, которыми флот пополнился в 2025 году. Также компания в этом году закупила три Boeing 737-800. 
"Когда открывали новые маршруты, рассчитывали на высокую загрузку. Реальная картина даже немного превзошла ожидания. Это показал уже первый дальнемагистральный рейс в Санью. Спрос существенно превышал предложение уже на старте программы, потому постепенно увеличивали частоту полетов. По итогам девяти месяцев 2026 года рейсы в Нячанг, Санью и Матталу (Шри-Ланка) держатся в топе по проценту загрузки", - отметила Екатерина Радишевская.

Прорабатываются и другие направления, в том числе полеты на Мальдивы. Но здесь есть сложности - высокая себестоимость, прежде всего из-за цен на авиационное топливо, и преимущественно односторонний поток. Кроме того, "Белавиа" планирует расширить присутствие в Китае. Сейчас налажено авиасообщение с Урумчи и Саньей, в перспективе возможны рейсы в провинцию Гуандун, города Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Также авиакомпания в этом году стала предлагать новые услуги. Одна из них - повышение класса обслуживания на борту. Пассажир может оформить услугу за 72 часа до вылета на сайте или у туристических агентов. Еще одно новшество - возможность заказать дополнительное питание.
Сегодня в команде "Белавиа" более 1,9 тыс. специалистов. Около четверти штата составляет летный состав - пилоты авиационного отряда и бортпроводники. В числе новичков -  Анна Дрозд. Девушка училась в Белорусской государственной академии авиации на авиадиспетчера, но очень хотела стать пилотом. 
"Мечта о небе не отпускала, стала бортпроводником. В профессии не разочаровалась. Все очень нравится. Я еще в начале пути, учусь у более опытных коллег. Они всегда подскажут, помогут, понимают, что еще стажер. Считаю, что самое важное в моей работе - сохранять спокойствие в любых ситуациях, улыбаться, уметь сглаживать острые углы. Мне повезло с экипажем, пока все рейсы проходили идеально", - поделилась Анна. 

Гордостью авиакомпании является собственная авиационно-техническая база, где выполняется полный цикл технического обслуживания воздушных судов. В числе тех, кто чинит самолеты, - инженер группы по ремонту конструкций воздушных судов Екатерина Барбарич. В своем подразделении она единственная представительница прекрасного пола.
"Училась в Белорусской государственной академии авиации по специальности "техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов". После обучения два года работала по этому направлению, но решила уйти в большую авиацию. Сначала попала в службу инжиниринга "Белавиа", которая занимается документальным сопровождением работ. А я больше люблю мастерить. С детства была папе помощницей. Сейчас занимаюсь ремонтом конструкций самолетов. Коллектив отличный. Нравится то, чем занимаюсь", - поделилась Екатерина.

В авиацию она попала не случайно: мечтала о профессии военного летчика, много лет занималась парашютным спортом. На счету хрупкой девушки уже больше 1,5 тыс. прыжков. 

"На работе мне не делают поблажек, обучали как обычного бойца. Во все процессы погружена. Обязанности выполняю наравне с ребятами", - добавила Екатерина.

"Белавиа" - больше чем узнаваемый бренд. Несмотря на внешние вызовы, белорусские авиаторы продолжают демонстрировать высокий профессионализм, преданность своему делу и умение находить новые возможности для развития.

Надежда МАТВЕЕВА, 
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-
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