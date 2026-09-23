Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки

Глава Администрации Президента обозначил и сроки завершения озимого сева - 1 октября. Он добавил, что при наличии всех необходимых условий, включая удобрения и новую централизованную систему обеспечения ими, отставание вызвано организационными причинами. "Сегодня созданы абсолютно все условия, чтобы проводить эти работы в срок. Как никогда решена тема удобрений", - отметил Дмитрий Крутой.-0-

Фото Олега Фойницкого

Фото Олега Фойницкого

23 сентября, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами, и качество проведения осенних полевых работ обсуждают 23 сентября на совещании в Чаусском райисполкоме под руководством главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, передает корреспондент БЕЛТА.Повестка встречи сформирована с учетом недавней рабочей поездки Президента в Шкловский район и подписанного по ее итогам протокола поручений. Участники обсуждают итоги работы сельхозорганизаций региона за январь - август 2026 года, ситуацию в животноводстве, организацию сева озимых зерновых культур и ход уборки.На совещании внимание уделили системным вопросам управления в ОАО "Говяды-агро". По словам Дмитрия Крутого, помимо технических мероприятий, в этой организации необходимо пересмотреть управленческую вертикаль. "Что касается "Говяд", то, помимо технических мероприятий, которые сейчас проводятся в этой сельхозорганизации, Президентом поднят ряд системных вопросов. Первый из них связан со структурой управления организациями, созданными в свое время в результате объединения ряда бывших колхозов. В "Говядах" таких организаций пять. С точки зрения Президента, внутри такого хозяйства, разбросанного по территории Шкловского района на расстоянии 50-60 км в разные стороны, выстроена нечеткая управленческая вертикаль", - отметил Дмитрий Крутой.Он подчеркнул, что для эффективной работы на местах необходим начальник участка, который бы непосредственно контролировал ход растениеводческих и животноводческих работ. При этом система молочно-товарных комплексов признана правильной и должна быть завершена к 2030 году, так как уже сейчас в регионе около 80% молока производится именно на таких объектах. "То, что происходит вокруг комплекса, непосредственно в самом хозяйстве, требует определенной организационной донастройки. Поэтому я попрошу взять за пример работу, которую сейчас ведет Шкловский райисполком, и поручить провести ее всем председателям районных исполнительных комитетов. То есть нужно посмотреть на структуру и систему управления подобных организаций, так как тема укрупнения хозяйств присутствует в каждом районе", - пояснил глава Администрации Президента.Дмитрий Крутой добавил, что если по "Говядам-агро" будет принято положительное решение, то этот опыт необходимо масштабировать на всю Могилевскую область.На совещании также поднята тема эффективного размещения мехдворов и загрузки техники. Дмитрий Крутой обратил внимание на необходимость введения паспортизации полей для исключения коллективной безответственности. "Чтобы мы технику не гоняли за 50-60 км, чтобы была эффективная загрузка, чтобы за техникой, особенно энергонасыщенной, были закреплены механизаторы с соответствующей выработкой, чтобы за каждым полем у нас был паспорт в электронном виде, в бумажном виде. На этом паспорте были бы подписи всех ответственных должностных лиц. И, взяв этот паспорт, можно было бы потом, уже на стадии уборки урожая, посмотреть, какие параметры закладывались и что в итоге получилось. И не было коллективной безответственности, когда некого спросить", - сказал он.В качестве примера недоработок приведена ситуация с озимым рапсом. Несмотря на общий рекорд области в 180 тыс. т, некоторые хозяйства показали урожайность 5-6 ц/га, что ниже природного минимума. Паспорт поля с подписями ответственных лиц позволил бы оперативно выявить причины таких провалов и исключить элементы показухи или запущенности земель.