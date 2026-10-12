Крупный испытательный комплекс для аддитивных технологий создадут в Беларуси

Александр Скуратов отметил, что аддитивные технологии - одно из ключевых направлений в рамках концепции "Индустрия 4.0". Для успешного внедрения этих инноваций в реальный сектор экономики необходима надежная нормативная база и современная лабораторная поддержка. "Наконец-то мы приближаемся к внедрению соответствующего производства на наши предприятия. В течение нескольких лет планируем закончить крупный испытательный комплекс, который будет касаться как испытаний непосредственно материалов, применяемых в аддитивных технологиях, так и изделий, которые являются результатом такого производства", - поделился планами он.
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Важным шагом в систематизации этой работы станет подписание дорожной карты развития направления аддитивных технологий на научно-практической конференции, которая пройдет 16 октября. Документ призван обеспечить плановый и последовательный переход к новым требованиям.
Александр Скуратов также кратко затронул тему цифровизации самого института, отметив, что БелГИСС реализует множество проектов, направленных на цифровое развитие процессов стандартизации и оценки соответствия, что повышает эффективность взаимодействия с бизнесом и государственными органами.-0-