Крупный испытательный комплекс для аддитивных технологий создадут в Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут крупный испытательный комплекс для аддитивных технологий. Об этом рассказал директор БелГИСС Александр Скуратов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Скуратов отметил, что аддитивные технологии - одно из ключевых направлений в рамках концепции "Индустрия 4.0". Для успешного внедрения этих инноваций в реальный сектор экономики необходима надежная нормативная база и современная лабораторная поддержка. "Наконец-то мы приближаемся к внедрению соответствующего производства на наши предприятия. В течение нескольких лет планируем закончить крупный испытательный комплекс, который будет касаться как испытаний непосредственно материалов, применяемых в аддитивных технологиях, так и изделий, которые являются результатом такого производства", - поделился планами он.Кроме того, институт тесно сотрудничает с Центром аддитивных технологий госкорпорации "Росатом". "На днях наши специалисты отправляются на стажировку в Российскую Федерацию, чтобы детально проработать этапность внедрения новых стандартов и методов испытаний", - пояснил Александр Скуратов.Важным шагом в систематизации этой работы станет подписание дорожной карты развития направления аддитивных технологий на научно-практической конференции, которая пройдет 16 октября. Документ призван обеспечить плановый и последовательный переход к новым требованиям.Александр Скуратов также кратко затронул тему цифровизации самого института, отметив, что БелГИСС реализует множество проектов, направленных на цифровое развитие процессов стандартизации и оценки соответствия, что повышает эффективность взаимодействия с бизнесом и государственными органами.-0-