Круизный теплоход "Белая Русь" в этом году совершил 27 рейсов и перевез более 700 туристов

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Круизный теплоход "Белая Русь" в сезон навигации-2026 совершил 27 рейсов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Днепро-Бугский водный путь".



Первых туристов в этом году судно приняло на борт 11 апреля. Навигация продлилась до 17 октября. Процент загрузки на рейсах составил практически 99%. "Мы перевезли 717 пассажиров, из них 653 - иностранные граждане. В начале навигации, когда водность была на достаточном уровне, "Белая Русь" ходила по маршруту Брест - Мозырь (через Наровлю). В меженный период, когда происходит спад воды, маршрут переключается на Брест - Стахово - Брест", - рассказали на предприятии.



Круизный теплоход проходит по Днепровско-Бугскому каналу, рекам Мухавец, Пина и Припять. Его маршрут длится восемь дней (семь ночей). На борту туристы получают полный комплекс услуг: проживание, питание, экскурсии и концертные программы. По пути они наслаждаются окружающей природой, знакомятся с историей и погружаются в колорит Полесья, посещают знаковые места региона.



"Продажи на 2027 год уже стартовали. Предположительно, "Белая Русь" начнет курсировать с середины апреля. Сезон продлится до середины октября. Это у нас стандартное время для навигации туристического теплохода, потому что устанавливается оптимальный температурный режим", - отметили в "Днепро-Бугском водном пути". В зимний период на теплоходе проведут комплекс профилактических и при необходимости ремонтных работ для подготовки к новому навигационному сезону.



"Белую Русь" спустили на воду в 2017 году. Это единственный в Беларуси круизный теплоход. В нем 16 кают в четырехклассной компоновке, от люкса до эконома. На судне имеется 27 основных мест плюс 5 дополнительных.-0-