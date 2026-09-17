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Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 15:22

Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы сегодня проводим очередное заседание Наблюдательного совета ПВТ. На повестке - регистрация новых резидентов Парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Еще одна важная тема - включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Не можем обойтись и без криптосферы. Фактически каждое заседание Набсовета так или иначе с этим связано", - сказал Александр Турчин.
Начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова рассказала подробнее о новом виде деятельности в ПВТ. "Мы действительно видим перспективы, потому что аддитивные технологии - это не только производственный цикл, но и программно-аппаратный комплекс. Поэтому мы предлагаем, не откладывая в долгий ящик, включать этот вид деятельности и затем закреплять это нормативно", - обозначила она.

Анна Рябова отметила, что аддитивные технологии, 3D-принтеры востребованы для замены деталей, а также для мелких инновационных производств, где требуется точечное, но очень качественное изготовление деталей. "Под это пишется софт, и под него уже закладываются отдельные программы, которые позволяют апробировать совершенно новые сложные приборы, запускать абсолютно новые техпроцессы. Поэтому это очень ценный инструмент, который адаптирован именно под инновационное производство", - подчеркнула она.

Предприятие уже создано совместно с "Росатомом". "Там уже работает большая команда айтишников - более 20 человек. Необходим большой контакт с вузами, потому что, естественно, надо запускать эти технологии в образование, чтобы наши инженеры начинали мыслить несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи", - сделала акцент Анна Рябова.

На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков (токенов). Как отметил в беседе с журналистами первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц, этот финансово-технологический сектор развивается очень динамично. "Все ключевые показатели развития (это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами) выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года", - сказал он.
На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. "Только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами. Перечень расширяется до семи компаний", - обозначил Дмитрий Калечиц.

Уточнены также задания, которые должны быть в отчетах, представляемых каждый год крипторезидентами в Секретариат Наблюдательного совета ПВТ. Дополнительно введены требования по освещению вопросов о соответствии целого ряда бизнес-процессов требованиям законодательства и актам Наблюдательного совета.

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов по совершенствованию работы крипторезидентов в области противодействия незаконным операциям, кибермошенничеству. После принятия законодательных изменений планируется, что крипторезиденты ПВТ смогут взаимодействовать с автоматизированной системой обработки инцидентов Национального банка (АСОИ). Рассмотрены подходы к организации этого процесса и то, каким образом крипторезиденты должны реагировать на информацию, поступающую из этой системы.-0- 

Фото Николая Петрова
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