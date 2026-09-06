Крестный ход и сад Молитвы. Научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" сегодня в Костюковичах 

Как отметил руководитель экспедиции Александр Лопата-Загорский, само предназначение Дня белорусской письменности - пробуждать любовь к белорусскому слову, литературе. "И это должно культивироваться. И если культивировать только в столице Дня белорусской письменности и один день - этого мало, - говорит он. - Мы останавливаемся в каждом районе, и все наши мероприятия направлены на популяризацию праздника. И мы считаем, что это действительно дает отдачу".-0-

6 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. XXXIII Международная научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" сегодня в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.Она приурочена ко Дню белорусской письменности. Старт экспедиции дали 2 сентября в Минске. Ее участники - писатели, ученые, священнослужители. За несколько дней своего пути они преодолели около 1,2 тыс. км.Как рассказал главный специалист по делам религии и национальностей главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Антон Лобановский, участники экспедиции в течение всех этих дней путешествовали по знаковым и культовым местам Приднепровского края. Они посетили Кличев, Бобруйск, Могилев, Горки и Мстиславль. Финальной точкой маршрута стал город Костюковичи."Дорога до святых мест построена таким образом, что паломники не только посещают какой-то храм, они имеют огромное желание встретиться с людьми, прихожанами. Потому что одна из основных целей - передача благодатного огня от Гроба Господня свечам прихожан, - рассказал он. - Конечно же, немаловажный аспект - это встречи в учреждениях образования. Потому что писатели, поэты, которые также входят в состав экспедиции, своим добрым словом доносят хорошую весть. И тематика всех этих встреч - День белорусской письменности. О слове, о первой книге - Библии говорят на протяжении всех этих дней".В завершающий день экспедиции ее участники проведут целый ряд мероприятий. Это крестный ход, встречи в школах, а также общение с пожилыми людьми и людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Кроме этого, на территории Свято-Крестовоздвиженского храма появится сад Молитвы."В 2020 году, когда День белорусской письменности проходил в Белыничах, участники экспедиции заложили аллею из рябин на территории храма. И все деревья прижились. Сегодня мы продолжим эту добрую традицию", - отметил Антон Лобановский.