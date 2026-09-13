Кратковременные дожди и до +22°С. Какой будет погода 14 сентября в Беларуси 

Ночью минимальная температура воздуха - от плюс 4 градусов по востоку до 13 тепла по западу. Максимально днем воздух прогреется до 22 градусов.





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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник, 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В понедельник прогнозируется переменная облачность. По данным синоптиков, преимущественно в эти сутки будет без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный слабый до умеренного.