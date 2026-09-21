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"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global

Опубликовано:

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Общество
21 сентября 2026, 20:51

"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global

Татьяна Марчук
Татьяна Марчук
Татьяна Марчук
Беларусь во второй раз участвует в международном конкурсе красоты Miss Global. В этом году честь представлять страну выпала 20-летней Татьяне Марчук, завоевавшей титул второй вице-мисс Беларуси в 2025-м. Корреспондент БЕЛТА узнала у белорусской красавицы, как идет подготовка к престижному зарубежному конкурсу, где даже самая маленькая деталь имеет значение, а каждая репетиция приближает к заветной мечте.
Татьяна Марчук родом из жемчужины Восточного Полесья - живописного Мозыря. Про свой родной город она всегда говорит с особой теплотой, гордостью и любовью. "Его называют белорусской Швейцарией, и не зря, ведь местность действительно очень холмистая. Жители Мозыря отличаются своей прямолинейностью. Мы не боимся говорить честно, даже если нам что-то не нравится - обязательно это выскажем", - подчеркнула она.
В детстве Татьяна была активным ребенком: родители водили в кружки по танцам и вокалу, а уже с пяти лет она начала выступать на сцене. "Кроме того, я увлекалась волейболом. Этот азарт к выступлениям в конечном итоге привел меня на конкурс "Мисс Беларусь" и международную арену. Я уверена, что такие качества, как усидчивость, устойчивость и стремление к достижению целей, были заложены во мне с детства", - рассказала девушка.

Путь Татьяны Марчук в индустрии красоты начался в 2019 году, когда она начала обучаться в модельной школе. Она до сих пор помнит, как упорно тренировалась в спортивном зале своего колледжа перед началом занятий по дефиле. Когда же девушка уверенно пошла вперед, то поняла, что эта сфера станет основой ее дальнейшего пути. "В 2023 году я заполнила анкету на участие в "Мисс Беларусь", очень горела этим, но не прошла по возрасту. Мы с родителями в течение двух лет ждали следующего анонса, готовились. Я благодарна им за поддержку, ведь сама бы, несмотря на огромное желание участвовать, не справилась бы", - считает белорусская красавица.
Девушка вспоминает, что хореография стала одной из самых любимых тем в подготовке к конкурсу красоты "Мисс Беларусь": "Я была как рыба в воде на протяжении всей подготовки, и мое упорство сыграло важную роль. Если у меня есть цель, я иду к ней несмотря ни на что. Я даже не замечала, как у меня очень болели ноги на репетициях, которые длились с раннего утра до позднего вечера. Но даже после возвращения в номер устраивала себе дополнительные занятия. И когда я услышала заветные слова, что стала второй вице-мисс страны, то не была удивлена - у меня было предчувствие. Это очень достойный уровень".

По ее словам, волнение присутствует перед каждым выходом на сцену. "От него не уйдешь. Например, во время первого выхода на "Мисс Беларусь" у меня дрожали колени и улыбка, которая, кажется, уже была заранее отточена на подготовке: мы не только постоянно работали над осанкой и дефиле, но и над выражением лица. На втором выходе, увидев своих родителей, я почувствовала облегчение. Это был важный для меня момент - выход в национальном костюме. Как белоруска я не могла чувствовать себя неуверенно, и это осталось позади", - поделилась она.
Директор Национальной школы красоты Божена Еремич отметила, что в этом году перед Татьяной Марчук поставлены еще более амбициозные цели, а подготовка к конкурсу шла на протяжении нескольких месяцев. "Татьяна традиционно проходила мастер-классы по дефиле, актерскому мастерству, изучала основы стиля, макияжа и парикмахерского искусства. Организаторы присылают памятку с указанием количества коктейльных платьев и их цветового исполнения. Мы полностью собрали гардероб и продумали все детали до мелочей вместе с нашими стилистами и визажистами", - рассказала она.
Уже 28 сентября Татьяна Марчук отправится в Бангкок (Таиланд). "Финал состоится 11 октября. Мы будем надеяться, что наша конкурсантка не вернется слишком скоро, поскольку, если девушка войдет в топ-5, ей предстоит представлять страну на различных благотворительных мероприятиях после финала. В таком случае она сможет вернуться домой только через месяц или два", - пояснила Божена Еремич.

Особое внимание уделяется изюминке каждого конкурса красоты - национальному костюму. Его дизайнеры Татьяна Ковалева и Лилия Горбачева черпали вдохновение в белорусской природе и рушниках. Основой для пышного бело-синего платья стала вышивка по сетке. Дизайнеры подсчитали количество декоративных элементов, использованных для создания наряда, - их оказалось более 10 тысяч. На реализацию идеи ушло менее трех недель. Узор на подоле платья выполнен в национальных орнаментах и символизирует родную землю и предков. Корсет с баской сделан вручную из жемчуга. Головной убор украшен символами трудолюбивого народа, аистами и васильками.
Финальный белоснежный вечерний наряд создан белорусским дизайнером Егором Кириченко. "Это настоящий бриллиант, который нам удалось огранить. Наряд отражает красоту Беларуси и ту чистоту, которую отмечают приезжающие к нам гости. Мы работали над контрастом геометрических форм, линий и статуарности, удовлетворяя требования классических конкурсов красоты, добавили блеск с камнями и пришивными стразами. У платья есть особый секрет: даже при приглушенном освещении оно будет сверкающим и сияющим", - поделился дизайнер.
Татьяна Марчук призналась, что ее главная задача - достойно представить свою прекрасную страну. "Конечно, если удастся завоевать корону, это станет для меня большим бонусом. Но я хочу, чтобы другие полюбили Беларусь, поделиться нашей гордостью и красотой, а также узнать культуру других участниц", - отметила она.

По словам Татьяны, белорусские девушки отличаются добротой и искренностью. Каждая из них успешно сочетает семейные обязанности с карьерными достижениями и обязательно имеет хобби. В Год белорусской женщины на международной арене ей особенно важно продемонстрировать все эти качества.

"Мы постоянно совершенствуем дефиле, - подчеркнула белорусская красавица. - Несмотря на то что в модельной сфере я с 2019 года, международная сцена требует больше азарта и полной отдачи зрителям и жюри. На международном конкурсе у нас три обязательных наряда в день. Кроме того, например, в "Мисс Беларусь" у нас были ежедневные репетиции, а в Таиланде на это будет уделяться всего около пяти дней. Остальные дни запланированы для экскурсий. Помимо вечернего платья и национального костюма, будет еще выход в купальнике".
Параллельно с подготовкой к Miss Global Татьяна Марчук ежедневно ходит на любимую работу. "Национальная библиотека Беларуси - это моя душа, место, куда я рвусь. По утрам иду туда счастливая - для каждого человека очень важно, чтобы его работа приносила удовольствие", - поделилась она. Татьяна трудится в информационно-просветительском отделе, который охарактеризовала тремя словами: большой, хороший и добрый. "У нас проходят культурные мероприятия, посвященные семье. Есть и детский читальный зал, где мы собираем детей, вместе читаем книги и рассказываем что-то интересное. Ничто так не радует, как видеть горящие глаза детей", - подчеркнула девушка.

Татьяна получила среднее специальное образование по экономическому профилю и теперь обучается в вузе в сфере логистики. "Я хочу продолжать развиваться и расти по карьерной лестнице. Это крайне важно как для меня сейчас, так и для моего будущего. Также я стремлюсь открывать новые горизонты знаний, поступить в Академию управления при Президенте Беларуси. Учиться никогда не поздно. Помимо этого, буду чаще возвращаться в родной Мозырь", - поделилась своими планами белорусская красавица.

В свободное время Татьяна посещает тренажерный зал - занятия спортом успокаивают после насыщенного рабочего дня. "Иногда рисую. Периодически пишу стихи - у меня даже есть отдельная тетрадка для этого", - добавила она.

За подобными конкурсами стоит не только внешняя красота. Каждая девушка вкладывает все силы, чтобы достойно представить себя на сцене. Жюри обращает внимание и на внутреннюю красоту, и даже на поведение участницы как во время выступления, так и вне официальных выходов. "Это очень важно, поскольку нужно уметь представить себя зрителям и членам жюри. Во время подготовки с нами ежедневно будут люди, которые оценивают нас, поведение, реакцию в конфликтных ситуациях, насколько мы готовы к нагрузке", - пояснила Татьяна.
Для нее понятие красоты связано в первую очередь с чистотой души. Это то, как человек реагирует на чужие проблемы, как помогает и какие ценности несет в мир. "Наша красота - это не только внешность, это и внутренние качества, способность вести себя достойно, проявлять свои лучшие стороны - доброту, искренность и чувственность ко всему, что тебя окружает. Если человек не любит детей или животных, то о какой красоте может идти речь? Это очень важный аспект в характере", - добавила Татьяна Марчук.

Белорусская красавица также обратилась к девушкам, которые сомневаются в себе: "Эти мысли нужно полностью убрать: не бывает лучших или худших. Если у вас есть желание что-то делать - действуйте и не останавливайтесь. Обязательно пробуйте себя в разных сферах".
Виолетта ДРОЗД,
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА и из архива героини,
БЕЛТА.-0-
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