16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейковые магазины рыбных деликатесов активизируются накануне новогодних праздников. На такую тенденцию указали БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Жертвой очередного фейкового магазина по реализации красной рыбы стала 35-летняя жительница Борисова. Женщина сообщила в РУВД, что через популярную соцсеть хотела приобрести 5 кг рыбных деликатесов по привлекательной цене. Покупательница оценила красивую картинку, обратила внимание на значительное число подписчиков и отзывы, которые усыпили бдительность. Горожанка перечислила деньги по предоставленным реквизитам, после чего продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.



В милиции напомнили, что мошенники ориентируются на повышенный спрос граждан при подготовке к Рождеству и Новому году, особенно в части праздничного меню. В частности, речь о дорогостоящей рыбе, икре и других морских деликатесах.



"Чтобы защититься от обмана, следует покупать продукты только на проверенных сайтах крупных торговых сетей или в официальных магазинах с оплатой при получении. Главный признак обмана - слишком низкая цена на деликатесы, а также маркеры "распродажа" или "ликвидация склада". Необходимо сохранять бдительность в соцсетях: аккаунты с тысячами подписчиков и красивыми картинками легко покупаются или накручиваются - это не гарантия честности. Не переходите по подозрительным ссылкам: если продавец отправляет вас в мессенджере по ссылке для "оформления безопасной доставки" или "оплаты", с большой вероятностью это фишинг", - подчеркнули в УВД.-0-