Расчистку завалов главной башни Кревского замка ведут специалисты "Белреставрации". Наряду с ними на объекте, включенном в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, ведут исследования археологи.Пласты Княжеской башни, в которые никто не входил со времени ее завала в результате штурма замка князем Свидригайло в 1433 году, уже открыли немало находок, благодаря которым подтверждаются исторические сведения и открываются новые факты. Все конструкции тогда рухнули в цокольный ярус сооружения. И только спустя шесть веков тайное становится явным."Активные археологические исследования в донжоне (так называют главную башню замка. - Прим. БЕЛТА) мы ведем для дальнейшей подготовки проекта реконструкции Княжеской башни, - рассказал ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Олег Дернович. - Одна из самых значительных находок последних дней - угловой камень замка. История такова, что сам замок был возведен несколько раньше Княжеской башни, в 20-е годы XIV века, донжон могли пристроить примерно в 30-е годы того же века. Это подтверждает и тот факт, что параметр кирпича стены башни и ее внутренней отделки отличаются, и найденный теперь краеугольный камень".Уникальную находку археологи обнаружили в части внутрибашенного тоннеля. который вел в цокольный ярус постройки: это четыре сохранившиеся ступени. Именно они позволили специалистам предположить, что найден вход в ту самую темницу, где в 1382 году томился и был убит плененный князем Ягайло князь Кейстут."Кейстута, скорее всего, содержали именно в этом цокольном ярусе, где не было окон, кроме воздушного. Витовта, его сына, держали в покоях, и ему удалось бежать", - поясняет Олег Дернович. Обнаружение ступеней, как считает археолог, важно еще и для будущих реставрационных работ. Благодаря этой находке специалистам стал известен шаг лестницы в цоколь башни, его не придется высчитывать.Открылись археологам и фрагменты монументальной росписи, которыми было украшено пространство Княжеской башни. Как поясняет Олег Дернович, вначале донжон имел только деревянные перекрытия, а ближе к середине XIV века были созданы своды из кирпича. Именно на них и были нанесены фрески. Сегодня специалисты Института истории НАН начинают находить их фрагменты. "Основная часть этих фрагментов расписана в черном, белом и цвете охры, - поделился подробностями он. - Встречаются также элементы синего, его немного, так как краситель этого цвета был в те времена достаточно дорогим. Судя по находкам, роспись имела геометрические узоры".Сейчас археологи ведут расчистку колонны, на которую опирались нервюры - ребра жесткости конструкции башни. Колонна имеет сложную форму, и то, какой именно она была, имеет большое значение для будущей реставрации, отмечают специалисты.В ближайших планах ведущих работу в Кревском замке ученых - полностью разобрать завалы цокольного помещения Княжеской башни и открыть выход на песчаную дюну, которая была насыпана при строительстве на болотистой местности, а также кропотливо собрать все сохранившиеся фрагменты фресок для возможной реконструкции.На территории Кревского замка одновременно работают специалисты "Белреставрации" и археологи. К концу года здесь ждут результаты экспертизы масштабного проекта, реализация которого позволит создать здесь уникальную историко-культурную локацию, которая, несомненно, станет еще одним привлекательным местом для туристов."Уже в 2027 году планируется начать работы по возведению музейного здания в стилистике замка возле одной из замковых стен согласно проекту "Белреставрации". Особенный момент здесь то, что оно вырастет в том числе на фундаментах всех исторических зданий, которые в этом году открыли археологи. В нем планируется создание экспозиций, рассказывающих богатую историю Кревского замка, представляющих археологические находки на его территории", - рассказала начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.При этом оно будет оборудовано всем необходимым набором услуг для комфорта посетителей. Изюминкой станет масштабное археологическое окно с сохранившимися законсервированными остатками фундаментов старинных строений. Заглянуть в историю можно будет буквально сверху вниз, пройдя по расположенным над ним специальным мостикам."Что касается Княжеской башни, то работа по ее восстановлению еще впереди, и она будет достаточно длительной. На данном этапе очень важна подготовительная работа - для проектирования имеют огромное значение натурные археологические, библиографические, исторические исследования. В то же время делается все, чтобы работы велись по возможности параллельно на разных объектах замка", - подчеркнула Елена Климович.Как известно из исторических источников, Кревский замок в 20-е годы XIV века возводился по велению князя Гедимина, который задумал оборонительные сооружения своих владений от Вильнюса до Новогрудка. Они должны были противостоять набегам крестоносцев. Предполагается, что именно поэтому для строительства был выбран болотистый участок: это должно было помешать применению тяжелой осадной техники, доставить неудобства рыцарям в латах. А для того, чтобы строения стояли прочно, перед закладкой каменных стен сделали песчаную насыпь.Замок долго и верно служил хозяевам, став ареной для целого ряда исторических событий, но во время Северной войны 1700-1721 годов и после нее получил сильные повреждения и постепенно утратил свою оборонительную значимость. Позже внесла свою разрушительную лепту Первая мировая война: были сильно повреждены южная часть постройки и одна из башен. Ближе к восточной стене сохранились свидетельства тех боев - заросшие растительностью воронки от снарядов, которые историки хотят сохранить как следы эпохи, когда цитадель получила наибольшие разрушения.Импульс к новой жизни Кревский замок получил в независимой Беларуси в 2018 году. Огромную роль в этом сыграли средства, выделенные из специального фонда Президента по поддержке культуры и искусства. В 2025 году воссоздание периметра было завершено. К этому времени работающие здесь археологи обнаружили сенсационную находку - фундамент третьей башни, что свидетельствует о том, что замок мог иметь не только фортификационное значение, но и служить княжеской резиденцией.Не менее интересно и то, что Кревский замок, имеющий богатую историю, овеян многочисленными легендами, которые так любят туристы. Одна из них - о местной красавице, которую полюбили два князя, но она не выбрала ни одного из них. Тогда ревнивый влюбленный сначала убил своего соперника, а потом замуровал несговорчивую девушку в стене замка вместе с ее собакой. С тех пор, как считают местные жители, дух гордой красавицы с собакой гуляет в окрестностях замка.Впрочем, можно с уверенностью сказать, что история Кревского замка, особенно сейчас, когда ее белые пятна заполняют новые находки белорусских археологов, даст фору любым преданиям. Потому у древнего памятника есть все перспективы стать одной и самых притягательных туристических локаций нашей страны.БЕЛТА.-0-