25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минскую, Брестскую и Могилевскую епархии Белорусского Экзархата будет принесен ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую православную церковь.
Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет пребывать на территории Беларуси с 2 по 31 октября.
В Минске ковчег будет находиться 2-6 октября - в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", с 6 по 10 октября - в храме в честь святой блаженной Матроны Московской (город Минск).
Затем мощи доставят в Могилевскую епархию, где они будут находиться 11-21 октября. О месте пребывания святыни будет сообщено дополнительно.
А с 22 по 31 октября святыню доставят в приход храма в честь Рождества Христова города Бреста.
Святая блаженная Матрона Московская является одной из наиболее почитаемых русских святых. Ежедневно в Покровскую обитель Москвы, где пребывают ее мощи, стекаются тысячи верующих, чтобы приложиться к святыне и испросить у блаженной помощи и заступничества перед Господом, и, по молитвам святой, многие получают от Господа просимое.-0-
Общество
25 сентября 2026, 14:24
Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь
Фото church.by
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