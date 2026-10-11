Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской доставили в Могилев





Уже в первый день поклониться святыне в кафедральный собор пришло большое количество прихожан. "И это очень хорошо. Преклоняясь перед мощами святых, мы возносим молитву в первую очередь ко Господу Богу. Святые всю жизнь свою служили Богу, служили ревностно. После смерти в их святых мощах пребывает благодать Святого Духа", - сказал иерей Андрей Шаварин, клирик кафедрального собора Преображения Господня города Могилева.





По его словам, в молитве перед святыми мощами люди объединяются в церковном почитании святыни, а для Церкви важна соборность. "Объединяясь в молитве перед святыми, мы получаем дополнительную помощь от Бога и святых. Это на самом деле важно, благочестиво. Когда мы предстоим перед святынями, сподобляемся защиты их и помощи перед Престолом Всевышнего", - добавил иерей Андрей Шаварин.





"Молясь перед святыми мощами, мы прежде всего просим спасения души, - заметил он. - Никакие земные блага, например учеба в институте, даже здоровье или взаимоотношения с близкими, не могут стать на один уровень со спасением души. Ибо человек, который ищет единства с Богом в Царстве Небесном, всего этого сподобляется".





Иерей Андрей Шаварин напомнил слова Господа, которые приведены в Священном Писании, о том, что прежде всего нужно искать Царствия Божия, а все земное приложится. "Приходя к мощам святых и в данном случае - мощам блаженной Матроны Московской, мы должны прежде всего просить у нее спасения наших бессмертных душ. Ибо мы все - и богатые, и бедные - приходим сюда временно, а туда мы отправляемся навеки. В этом мире следует готовиться к жизни с Богом, со святыми в Царствии Божием", - сказал священнослужитель.





После кафедрального собора Преображения Господня города Могилева ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской продолжит пребывание на территории Могилевской епархии. С 14.00 15 октября до 12.00 16 октября святыня будет находиться в храме блаженной Матроны Московской агрогородка Присно, с 13.00 16 октября до 14.00 19 октября - Свято-Никольском женском монастыре города Могилева, а с 9.00 20 октября до 13.00 21 октября - в храме иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" города Горки. Далее, 22 октября, святыню привезут в Брест.





Святая блаженная Матрона Московская - одна из наиболее почитаемых русских святых. Ежедневно в Покровскую обитель Москвы, где пребывают ее мощи, стекаются тысячи верующих, чтобы приложиться к святыне и испросить у блаженной помощи и заступничества перед Господом, и по молитвам святой многие получают от Господа просимое.-0-

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской доставили в кафедральный собор Преображения Господня в Могилеве - здесь святыня будет находиться до 15 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.