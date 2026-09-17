Коваленко: судебная экспертиза - одна из важных составляющих правового государства 

"Сегодняшняя международная конференция станет еще одним важным шагом в развитии судебной экспертизы и укреплении сотрудничества", - сказал министр.-0-





Фото Николая Петрова

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная экспертиза - одна из важных составляющих правового государства. Об этом заявил министр юстиции Евгений Коваленко на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА."Роль таких конференций с каждым годом возрастает. Это свидетельствует об актуальности поставленных вопросов и о том, что они выходят далеко за рамки научного сообщества. Форум объединил ведущих ученых, практикующих экспертов и руководителей ведомств, чья работа напрямую связана с обеспечением законности и правопорядка. В современных условиях глобальных вызовов обеспечение национальной безопасности требует от нас самого тесного межведомственного и международного взаимодействия", - сказал Евгений Коваленко.Он подчеркнул высокий уровень и неоценимый опыт сотрудничества правоохранительных органов, органов юстиции Беларуси, России и Китая. Стратегическое партнерство основано на доверии и обмене передовыми практиками, позволяет эффективно и оперативно реагировать на любые угрозы безопасности государств."Судебная экспертиза - одна из важных составляющих правового государства. Важной частью этой работы являются правовые аспекты обеспечения судебно-экспертной деятельности. Совершенствование законодательства, гармонизация нормативной правовой базы и четкая правовая имплементация новых видов экспертиз - гарантия процессуальной независимости, объективности и высокого статуса судебного эксперта", - отметил Евгений Коваленко.Ключевым вектором взаимодействия в текущем году Министерства юстиции и Государственного комитета судебных экспертиз стало приведение нормативной базы в соответствие с глобальными изменениями законодательства, в частности с новым Кодексом гражданского судопроизводства. Скорректировано более 50 законодательных актов, включая законы в области судебно-экспертной деятельности. Нормы, напрямую затрагивающие судебно-экспертную деятельность, вступят в силу с 21 сентября.