Котик, плюшевый друг из Беларуси и в третий раз все с нуля. История этой семьи из Алешек не оставит равнодушным

Младшему Ване всего девять лет. "Ванечка", - ласково называет его мама. Мальчик на удивление спокоен, несмотря на то что ему пришлось пережить в прифронтовом городе. Взрывы, проблемы с водой и электричеством - грустная обыденность.





В автобусе Ваня сосет леденец, которым его угостили, и не особо разговорчив. Но мальчик оживляется, когда речь заходит о плюшевом медведе, лежащем в пакете. Это подарок белорусов, и мальчику он был как никогда нужен. Дело в том, что любимый игрушечный медведь остался в Алешках и надежды вернуть его нет. Зато теперь есть новый, и мальчик даже придумал ему имя - правда, произнес его тихо, уткнувшись носом в плюшевую голову. В автобусе Ваня сосет леденец, которым его угостили, и не особо разговорчив. Но мальчик оживляется, когда речь заходит о плюшевом медведе, лежащем в пакете. Это подарок белорусов, и мальчику он был как никогда нужен. Дело в том, что любимый игрушечный медведь остался в Алешках и надежды вернуть его нет. Зато теперь есть новый, и мальчик даже придумал ему имя - правда, произнес его тихо, уткнувшись носом в плюшевую голову.





Мама Татьяна признается: возвращаться им некуда. Семья уже в третий раз все начинает сначала: первый раз был после свадьбы, второй - после разрушения Каховской ГЭС, когда в июне 2023-го Алешки были практически полностью затоплены. И вот сейчас - снова. Татьяна не теряет оптимизма и уверена: все обязательно получится. Тем более у нее востребованная профессия - работает модельером-закройщиком.

"Едем в неизвестность и будем начинать все с нуля. Но руки опускать нельзя: у нас дети, надо жить", - добавляет Татьяна. "Едем в неизвестность и будем начинать все с нуля. Но руки опускать нельзя: у нас дети, надо жить", - добавляет Татьяна.





Девочка-подросток - серьезная, представляется Викторией Олеговной. Совсем скоро и ей предстоит определиться с выбором профессии. На вопрос, кем она хочет быть, отвечает: "Фотографом!" Такой поворот событий удивил даже маму. Но все в порядке: выбор дочери она поддержала.





Кстати, семья приехала с четверолапым другом - котиком, который прибился к ним в городе. Любимца не могли просто так бросить - понимали, что не выживет. Таких семей с котиками и собачками приехало еще много. В Беларуси все они были окружены теплом и заботой.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Из города Алешки, жителей которого эвакуировали во время гуманитарной миссии, в Беларусь прибыла семья с двумя детьми. Корреспонденты БЕЛТА узнали историю людей, которые не теряют присутствия духа, несмотря ни на что, и вот уже в третий раз готовятся к новой жизни.