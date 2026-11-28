28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Роман Костомаров после выступления на спортивном шоу "Грани невозможного" в "Минск-Арене" признался журналистам, что и сам поражается, как ему удается выполнять элементы фигурного катания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я катаюсь и делаю, в принципе, какие-то элементы фигурного катания. Это невероятно тяжело. Я сам, честно говоря, поражаюсь, как я это делаю. Но это максимум того, что я могу", - сказал Роман Костомаров, ответив таким образом на вопрос, что же невероятное он показал белорусским зрителям во время шоу. По его словам, факт такого выступления - уже пример невозможного.





Его супруга Оксана Домнина, с которой Костомаров выступил в паре, подтвердила, что в такой номер на самом деле невозможно поверить. "Мы видим настоящий живой пример невозможного. Каждый раз, когда Роман выходит на лед, даже люди из фигурного катания не понимают, как это возможно. Каждый раз это восхищение", - сказала она.





Сам Роман Костомаров заметил, что поддержка зрителей и в Минске, и на других площадках окрыляет, дает силы и мотивацию двигаться дальше. Он верит, что все усилия, приложенные к тому, чтобы жить - насколько это возможно - нормальной жизнью, были не зря.





"И в нашей стране, и в Беларуси любят фигурное катание - это мы знаем абсолютно точно. На протяжении 15-20 лет мы приезжали сюда по окончании нашей спортивной карьеры и знаем, как люди любят, приходят, болеют, переживают, получают эмоции. Так же, как и мы", - поделился фигурист.





Оксана Домнина оценила формат спортивного шоу "Грани невозможного". "Здесь и гимнастика, и певцы, и балет, и акробаты, и танцы. На самом деле очень много ребят. Мне кажется, очень масштабное и красочное спортивное шоу получилось", - сказала она.





Программа спортивного шоу в "Минск-Арене" объединила выступления спортсменов и артистов самых разных жанров: художественной, эстетической и воздушной гимнастики, фигурного катания, акробатики, ВМХ, роллер-спорта, а также выступления танцевальных и цирковых коллективов. Шоу проходит два дня, 27 и 28 ноября.-0-