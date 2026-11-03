Костевич на цифрах пояснила, почему современную белорусскую женщину можно считать экономически активной

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич во время тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности пояснила, почему современную белорусскую женщину можно считать экономически активной, передает корреспондент БЕЛТА.



"Принципиально важно, что гендерная политика в Беларуси не сводится только к представительству женщин во власти. Ее цель шире - создать условия, при которых женщина может реализовать себя в профессии, общественной деятельности, материнстве и семейной жизни. И это все одновременно", - сказала Ирина Костевич.



Свои слова она обосновала цифрами. Женщины составляют 54% населения страны, и это почти 5 млн человек. Они обладают высоким образовательным потенциалом: 42% женщин, которые работают, имеют высшее образование, плюс 28% - среднее специальное.



В 2025 году уровень занятости женщин трудоспособного возраста составил почти 86%. При этом сегодня каждая вторая женщина в Беларуси - руководитель. Экономическая активность белорусок закономерно находит продолжение в их участии в государственном управлении.



По итогам выборов 2024 года в Палату представителей избраны 37 женщин. Это почти 34% депутатского корпуса. В избранном составе Совета Республики женщин 32%, а в местных Советах депутатов - почти 48%. Для сравнения: в среднем по миру женщины занимают 27% мест в национальных парламентах и 36% - в местных представительных органах.



"Таким образом, вывод напрашивается сам по себе: белорусский показатель заметно превышает общемировой уровень", - сказала Ирина Костевич.



Доля женщин среди государственных служащих - 57%, среди судей - 67%.



"О чем свидетельствуют эти цифры? О том, что современная белорусская женщина не только получатель социальной помощи. Это экономически активный человек, который непосредственно участвует в управлении, в законодательной работе, в подготовке и принятии мер в рамках государственной политики", - подчеркнула парламентарий.



Она отметила, что 2026 год в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, и это не просто так. Женщин в Беларуси уважают, потому что они делают большой вклад в развитие страны, в стабильность и процветание государства.-0-