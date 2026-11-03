Костевич: Беларусь участием в миссии в Алешках вновь подтвердила миролюбие и добрососедство

В результате с 27 октября был установлен режим тишины, 30 октября началась добровольная эвакуация, а 31 октября самолеты с жителями приземлились в Гомеле. Каждый человек сохранил право сам выбирать дальнейший путь, и те, кто решил вернуться в Украину, проследовали через пункт пропуска "Новая Гута".-0- В результате с 27 октября был установлен режим тишины, 30 октября началась добровольная эвакуация, а 31 октября самолеты с жителями приземлились в Гомеле. Каждый человек сохранил право сам выбирать дальнейший путь, и те, кто решил вернуться в Украину, проследовали через пункт пропуска "Новая Гута".-0-





Фото Андрея Синявского

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь участием в гуманитарной миссии в Алешках вновь подтвердила неизменную позицию - миролюбие и добрососедство, отметила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич во время тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию", которая проходит на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА."В этой работе участвовали женщины-спасатели МЧС, медики, волонтеры Белорусского Красного Креста, Белорусский Союз женщин, женщины-парламентарии. Мне довелось лично встречать самолет в аэропорту Гомеля. Я видела, как много значит для людей горячая еда, хлеб, медицинская, психологическая помощь, которую они долгое время уже не получали. И, конечно же, простое человеческое участие", - сказала Ирина Костевич.Этот пример, по ее словам, еще раз подтверждает неизменную позицию Беларуси - это миролюбие и добрососедство. "Благодаря тихой, но последовательной гуманности Беларусь остается надежной точкой опоры - как для диалога, так и для сохранения человечности", - сказала она.Беларусь на прошлой неделе стала гарантом безопасности в ходе масштабной эвакуации жителей Алешек Херсонской области. Именно на белоруской земле состоялись контакты российской и украинской делегаций по организации и проведению миссии.