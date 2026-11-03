Костевич: Беларусь участием в миссии в Алешках вновь подтвердила миролюбие и добрососедство

- Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Этот пример, по ее словам, еще раз подтверждает неизменную позицию Беларуси - это миролюбие и добрососедство. "Благодаря тихой, но последовательной гуманности Беларусь остается надежной точкой опоры - как для диалога, так и для сохранения человечности", - сказала она.
Беларусь на прошлой неделе стала гарантом безопасности в ходе масштабной эвакуации жителей Алешек Херсонской области. Именно на белоруской земле состоялись контакты российской и украинской делегаций по организации и проведению миссии.
В результате с 27 октября был установлен режим тишины, 30 октября началась добровольная эвакуация, а 31 октября самолеты с жителями приземлились в Гомеле. Каждый человек сохранил право сам выбирать дальнейший путь, и те, кто решил вернуться в Украину, проследовали через пункт пропуска "Новая Гута".-0-
Фото Андрея Синявского