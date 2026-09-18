Кость молодого мамонта нашли в Микашевичах: находка попала к ученым только через 30 лет 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плечевую кость молодого мамонта нашли в Микашевичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Алексей Авласович.



"Находку уже посмотрели специалисты, оказалось, что это кость левого плеча молодого мамонта. Она в хорошем состоянии. Пока еще неизвестен возраст этой кости, проводятся анализы. Сейчас она уже находится в экспозиции Института истории. Скорее всего, будет храниться у нас либо передадим ее палеонтологам", - сказал Алексей Авласович.



Новый экспонат из Микашевичей передал в Институт истории НАН Беларуси местный житель. Находка ждала своего часа 30 лет. "Мой отец работал экскаваторщиком на РУПП "Гранит". Снимали верхний слой песка, чтобы до гранита добраться. И во время этих манипуляций и были обнаружены кости. Я тогда был школьником. Находка так и хранилась у нас около 30 лет. И я решил передать ее ученым", - отметил Владимир Миронов.-0-