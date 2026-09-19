Косинец: продовольственная безопасность страны в большей степени складывается из хлеба

Как отметил Александр Косинец, родительский труд и труд хлебороба - две самые сложные профессии. "За всю страду мне довелось побывать в каждом районе Минской области. Высокая организация со стороны облисполкома, принятие соответствующих решений, работа райисполкомов и руководителей сельхозорганизаций, труд механизаторов, комбайнеров и их помощников, операторов сушильных комплексов, а также тех, кто помогал в уборочной, включая школьников, сыграли очень важную роль. Вы любите свою землю, а земля отблагодарила прекрасным урожаем", - отметил Александр Косинец.
"Огромное спасибо за ратный труд. Продовольственная безопасность страны в большей степени складывается именно из хлеба. Это стержневой вопрос безопасности нашего государства", - сказал Александр Косинец, подчеркнув, что Дзержинск при подготовке к фестивалю очень преобразился.
"Минская область по итогам января - августа занимает первое место по темпам развития АПК в стране", - отметил Александр Косинец. Он также выразил уверенность, что амбициозные планы на 2027 год центральным регионом будут выполнены и 2,7 млн т зерна злаковых и 500 тыс. т зерна будут собраны.
Он вручил председателю Минского облисполкома Алексею Кушнаренко Благодарность Президента Республики Беларусь и сертификат на 900 тыс. рублей.
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Фото Ярослава Зарецкого, Максима Гучека