Косинец: продовольственная безопасность страны в большей степени складывается из хлеба

Как отметил Александр Косинец, родительский труд и труд хлебороба - две самые сложные профессии. "За всю страду мне довелось побывать в каждом районе Минской области. Высокая организация со стороны облисполкома, принятие соответствующих решений, работа райисполкомов и руководителей сельхозорганизаций, труд механизаторов, комбайнеров и их помощников, операторов сушильных комплексов, а также тех, кто помогал в уборочной, включая школьников, сыграли очень важную роль. Вы любите свою землю, а земля отблагодарила прекрасным урожаем", - отметил Александр Косинец.

"Огромное спасибо за ратный труд. Продовольственная безопасность страны в большей степени складывается именно из хлеба. Это стержневой вопрос безопасности нашего государства", - сказал Александр Косинец, подчеркнув, что Дзержинск при подготовке к фестивалю очень преобразился.