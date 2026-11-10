Кошке с малой родины Президента нашли новую хозяйку в Жабинке

Подарок для кошки подготовил Жабинковский комбикормовый завод. В райисполкоме сообщили, что питомцу помогут сделать необходимые процедуры и прививки.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич 10 ноября передал кошку заведующей отделением анестезиологии и реанимации Жабинковской центральной районной больницы Светлане Дубовской, передает корреспондент БЕЛТА.В день проведения под Минском чемпионата по колке дров среди представителей СМИ 8 ноября Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видеоролик, на котором Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на руках бездомных кошек. Кадры были сняты на малой родине главы государства в Александрии. Для четырех животных начали искать новых хозяев через социальные сети. Среди них были молодая трехцветная кошка и ее котенок, рыжая кошка, а также серая кошка без передней лапки. До этого животные жили в коробке возле местного магазина.Сегодня серая кошка обрела новый дом в Жабинке. Светлана Дубовская решила назвать питомца Муркой. "Я увидела информацию в социальных сетях на странице "Пул Первого". Там рассказывалось, что этим милым котикам, которые живут на малой родине Президента, нужны забота и добрые руки. Как врач и просто неравнодушный человек я не могла остаться в стороне. Решила взять именно эту серую кошечку. Она без лапки, ей сложнее всего, особенно с наступлением холодов. Мне захотелось сделать для нее доброе дело. Это моя первая кошка, до этого были только собаки. Домочадцы поддержали мое решение. Будем заботиться о ней, ухаживать и окружать вниманием", - рассказала Светлана Дубовская.Светлана Дубовская добавила, что сострадание не должно иметь границ и распространяется на любое живое существо. В медицине она работает уже 28-й год. "Я выбрала эту профессию, потому что не могла оставаться безразличной к чужому горю и страданиям", - сказала она.