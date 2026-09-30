Корпоративное обучение, кооперация. Какие тренды отмечаются в переподготовке кадров для промышленности

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие тренды отмечаются в переподготовке кадров для промышленности, рассказала ректор ГУО "Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры индустрии" Татьяна Мельникова во время сессии "Кадры как основа стабильности и эффективности промышленности: навыки и переподготовка против дефицита" на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Институт "Кадры индустрии" работает на рынке дополнительного образования более 30 лет, входит в систему Министерства промышленности и решает кадровые задачи отрасли. "Ежегодно у нас обучаются около 9 тыс. слушателей. Среди них - работники системы Минпрома, других отраслей промышленности, а также представители бизнеса", - рассказала ректор.
Ежегодный план-график включает около 300 образовательных программ. Это переподготовка, повышение квалификации, курсы целевого назначения, стажировки и бизнес-образование, в том числе программы MBA по международным стандартам.
Первым практическим направлением в отрасли Татьяна Мельникова назвала дообучение и переподготовку ключевых специалистов на стыке компетенций, особенно руководителей. По ее словам, недостаточно обучать только рабочих и линейных специалистов. Руководитель должен понимать производственные процессы и обладать дополнительными компетенциями. "Базовой компетенцией для промышленности остается производство. Поэтому производственника целесообразно дообучать в области IT, экономики, финансов или маркетинга. Такой подход дает больший эффект, чем попытка переучить специалиста другого профиля в производственника", - пояснила она.
Вторым направлением является интенсивное обучение управленческих команд без отрыва от производства. По словам Татьяны Мельниковой, корпоративное обучение, сформированное под конкретные бизнес-задачи руководителя, эффективнее подготовки отдельных сотрудников. В институте есть программы, которые реализуются в таком формате.
По инициативе министра промышленности проводится поэтапное обучение заместителей генеральных директоров ключевых холдингов промышленности. "Такой формат позволяет руководителям видеть коллег из других направлений, а министерству и отраслевым управлениям - команды в системе и кадровый резерв", - отметила спикер.
Третьим направлением ректор назвала образовательную кооперацию с бизнесом, в том числе с российскими партнерами. Один из таких проектов - программа "Executive MBA" для руководителей, которые уже имеют опыт управления производством. Обучение строится вокруг реального проекта предприятия. Руководитель проходит программу вместе с командой, а проект постепенно дополняется новыми задачами и участниками. "Через год на выходе должен быть реализованный проект, к примеру, рабочая дорожная карта. По мере прохождения каждого модуля к работе подключаются новые специалисты и опытные руководители, которые получают возможность проявить себя", - добавила она.
В II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" участвует более 160 отечественных предприятий. Здесь собраны все отрасли промышленности страны и частный бизнес. Российские участники представят широкий спектр индустриальных решений. Особое внимание будет уделено кооперации с Беларусью. В частности, на выставке презентуют первый белорусско-российский 3D-принтер. На выставке также экспонируются представители других стран. "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит с 30 сентября по 2 октября.-0-
Общество
30 сентября 2026, 15:50
Корпоративное обучение, кооперация. Какие тренды отмечаются в переподготовке кадров для промышленности
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