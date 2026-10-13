Концерт, лекция, выставки. Большую программу подготовил НХМ к Неделе родительской любви

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства "Немного нежности", приуроченная к Неделе родительской любви, начнет работу в четвертом зале белорусского искусства XX - XXI веков Национального художественного музея. Какие еще мероприятия пройдут в НХМ с 14 по 17 октября, рассказали БЕЛТА в пресс-службе учреждения.



Кураторская экскурсия по временной экспозиции "С любовью в сердце" от ведущего научного сотрудника Виктории Прокошиной пройдет 15 октября в 15.00. А в 17.00 кураторскую экскурсию "Искусство шелкового пути: душа ремесла, отражения над облаками. Китайско-белорусская художественная выставка" проведет научный сотрудник Богдана Тупчиенко. Также в честь республиканской Недели родительской любви сборную обзорную экскурсию проведет ведущий научный сотрудник Павел Стаяновский.



Фестивальный концерт детско-юношеской капеллы "Возрождение" "Хвалите имя Господне" к 400-летию со дня рождения праведной Софии Слуцкой состоится в субботу, 17 октября, в 15.00.



Лекция для родителей "Традиция материнства в Беларуси" консультанта Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" Татьяны Станкевич пройдет в стенах музея 18 октября в 17.00 в зале белорусского искусства XIX - начала XX века.



С 14 по 21 октября здесь будет действовать специальный семейный билет (абонемент).-0-