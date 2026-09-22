Контртеррористический форум СНГ и ШОС пройдет в Минске 7-8 октября

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Контртеррористический форум Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Минске 7 и 8 октября. Об этом проинформировал Антитеррористический центр СНГ, сообщает БЕЛТА.



Для участия в форуме приглашены делегации 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. Форум будет включать IV Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и XII Международную научно-практическую конференцию Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, пройдут 22-е совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств - участников СНГ и 22-е совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств - членов ШОС.



"На конференции делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз и поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности. На мероприятии будут рассмотрены актуальные аспекты международного контртеррористического сотрудничества и основные направления совершенствования правовых, организационных и практических основ взаимодействия. Специализированные сессии конференции будут посвящены научно-образовательному обеспечению деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также проблематике противодействия финансированию террористической деятельности и информационного противодействия терроризму", - рассказали в АТЦ СНГ.



8 октября пройдет силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026" в совмещенном формате с участием межгосударственного состава сил специального назначения.-0-